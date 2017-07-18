Qualcomm CEO'su Steve Mollenkopf, şirketler arası ihtilafın, benzer eski davalarda olduğu gibi mahkeme dışında çözülmemesi için bir sebep olmadığını söyledi.

Anlaşmazlık ocak ayında Apple'ın Qualcomm'u haksız lisanslama koşulları sebebiyle dava etmesiyle açığa çıkmıştı. Altı ay içerisinde her iki şirket birbirini suçladu ve farklı ülkelerde davalar açıldı.

iPHONE SATIŞ VE İTHALATINI DURDURMAK İSTEDİ

Son olarak, Qualcomm, kendi çiplerini kullanan Apple cihazların ithalatının ve satışının yasaklanmasını talep eden bir dava açtı.

Ancak Qualcomm'un önünde sadece Apple'ın davaları yok. Avrupa Komisyonu, Qualcomm'un İngiliz telefon üreticisi Icera'yı satın almaya zorlamak için, rekabet karşıtı faaliyetler içinde olduğuna karar verdi. Qualcomm ise geçen ay, Lüksemburg'daki Genel Mahkeme'den kararı durdurmasını talep etti. Ancak, Komisyon mahkeme kararını onadı ve Qualcommm'dan durumun aksini kanıtlayacak belgeleri komisyona teslim etmesini, aksi taktirde günde 580 bin euro ceza ödeyeceğini açıkladı.

BELGE HAZIRLAMAK BİLE 3 MİLYON DOLAR

Qualcomm bu belgeleri hazırlamanın yoğun bir iş gücü gerektirdiğini söyledi. Şirkete göre, 50'den fazla çalışan ve 16 şirket dışı danışmanın çalışması gerekiyor ve bu da 3 milyon eurodan fazla bir maliyet anlamına geliyor.

Bu, Qualcomm'un Avrupa'daki ikinci rekabet davası. 2011'de, büyük bir müşterisine sadece kendi çiplerini kullanması için yasa dışı ödemeler yaptığı ortaya çıkmıştı.

Süren davada ise Qualcomm'un AB kurallarını ihlal ettiği ortaya çıkarsa, dünyada elde ettiği cironun yüzde 10'una kadar ceza alabilir. Şirket geçen yıl 23,6 milyar dolar gelir elde ettiğine göre, cezası 2,36 milyar doları bulabilir.

INTEL VE SAMSUNG'LA DA SÜRTÜŞMELİ

ABD'de süren bir diğer dava ise Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından, şirketin diğer telefon üreticilerinden yüksek lisans ücreti almak için pazar gücünü kullandığı iddiasıyla açıldı. Bu davada, en son bir federal yargıç, Qualcomm'un temyiz talebini reddeti. Rakip çip üreticisi Intel ve Samsung'un kendileri için piyasaya koşullarını kötüleştirdiğini iddia ettiği dava, 2019'da görülecek. İki rakip şirket, bu duruma da itiraz ederek, sürecin hızlanmasını talep ettiler.

SONUÇ: QUALCOMM 4 MİLYAR DOLAR ÖDEYEBİLİR

Şirketin davalarla arası iyi değil. Zira, varolan davalar bunlarla sınırlı değil. Güney Kore'deki düzenleyici kuruluş tarafından kesilen 850 milyon dolar ve Çin'de kesilen 1 milyar dolar cezası bulunuyor. Her iki cezanın sebebi de Qualcomm'un tekelci davranışları.

Tüm bunlar düşünülünce, Apple'ın şikayetlerinde de haklılık payı olabileceğini düşünmek bir yana dursun, Qualcomm'un barışmak için daha da aceleci olması gerekir. Zira, sadece AB'deki cezayı tam aldığında dahi 4 milyar doların üzerinde ödeme yapması gerekiyor. Geçen yıl 5,3 milyar dolar kâr elde eden şirketin, böyle bir ödeme yapması ise işleyişine büyük bir darbe vurabilir.

Böyle bir durumda Qualcomm'u olduğu kadar, rakipleri Intel ve Samsung'u da yakından izlemeye devam edeceğiz.

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