Garip sinyallerin kaynağı uzaylılar değil bizmişiz

Bilim insanları geçtiğimiz günlerde heyecan verici bir keşif yapmış, Dünya’ya 11 ışık yılı uzaklıktaki cüce bir yıldızdan gelen garip radyo sinyalleri tespit etmişti. Peki bu sinyalleri garip kılan neydi? Uzayda tespit edilen diğer sinyallerin aksine, Ross 128 isimli yıldızdan gelen sinyallerin belli bir düzende ve frekansta olması. Kırmızı yıldızın yaydığı sinyallerin zaman aralığı 10 dakika. Bilim dünyası heyecanlandı çünkü bu sinyalleri zeki varlıkların kasten gönderdiği ihtimalini akıllara getirdi.

SİNYALLERİ O KEŞFETTİ

Biz de ihtimalin peşine düştük, keşfi yapan Porto Riko’da konuşlu Arecibo Gözlemevi’nde, ekibin liderliğini yapan Prof. Abel Mendez’e ulaştık. Ancak Mendez’in HABERTÜRK’e yaptığı açıklamalar, bilimkurgu meraklılarının hevesini kursağında bıraktı. Mendez, sinyallerin kaynağının henüz tespit edilemediğini söyledi, “Astronomik mi yoksa karasal bir yayın mı bunu belirlememiz gerek. Şimdilik bu bir sır” dedi. Prof. Mendez, sinyallerin kaynağının uzaylılar olmadığını da düşünüyor: “En mantıklı açıklamalardan biri Dünya’dan gönderdiğimiz sinyallere o bölgede rastlamış olmamız.” Ekip şimdi sinyalin kaynağını kesin olarak tespit için çalışıyor.

Abel Mendez