TEKNOLOJİ

Dünyanın en pahalı 11 uçağı

20 Temmuz 2017 Perşembe, 13:01:16 Genel

  • 1 Dünyanın en pahalı 11 uçağı
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    Havayolu taşımacılığı her geçen süre daha da gelişiyor. Sıradan insanlar havayolu şirketlerinin yolcu uçaklarını kullanırken, zenginler ise kendi zevklerine göre kişiselleştirdikleri lüks jetleriyle seyahat yapıyor.

  • 2 Dünyanın en pahalı 11 uçağı
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    Buna bir de ülke donanmalarının envanterlerindeki uçakları eklersek, ortaya milyarlarca dolar değerinde bir sektör çıkıyor. The Richest sitesi dünyanın en pahalı 10 uçağını araştırdı. İşte o servet değerindeki o uçaklar...

  • 3 Dünyanın en pahalı 11 uçağı
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    11. BOMBARDIER GLOBAL 7000 - 72.8 milyon dolar

  • 4 Dünyanın en pahalı 11 uçağı
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    Kanadalı üretici tarafından piyasaya sürülecek son model uçak ilk uçuşunu 2016 kasım ayında gerçekleştirdi. 500 saatlik başarılı denemenin ardından Bombardier'in Kanada fabrikasında 2 uçak daha yapılmaya başlandı.

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    Gulfstream G650ER ile rekabet edecek Bombardier Global 7000, GE Passport turbofan motora sahip saatte 0.925 Mach ayani 1142 kilometre hıza çıkabiliyor.

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YORUMLAR 46
  • Misafir 10 dakika önce
    Vereyim mi Mehteri ? Desturrr yah
  • Misafir 28 Temmuz 2017 Cuma 11:00
    rakamlar cok abartili mesela f-22 raptor 150 milyon civari, 350 yazilmis, ayrica B-2 de 750 milyon civari 2.1 milyar yazilmis...
  • Misafir 25 dakika önce
    kaç tane b-2 n var kardeş :)
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