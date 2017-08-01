ABD'den Wisconsin'e fabrika açan Foxconn'a önemli teşvik paketi

Vali Scott Walker, Foxconn'un önümüzdeki yıllar içerisinde toplam 10 milyar dolar yatırım yapacağı fabrika dizisinin ilki için maddî teşvik ve bürokratik incelemelerin azaltıldığı bir kolaylık paketini duyurdu.

Pakette, fabrika kurulum noktası konusunda altı eyaletle rekabet eden Wisconsin'de, yan işler için 22 bin, inşaat işleri için de 10 bin kişilik istihdam sağlanacağı belirtiliyor.

BENZER YARDIM BOEING'E YAPILMIŞTI

Toplam 3 milyar dolarlık teşvik ve belirli çevre incelemelerinin yapılmamasını içeren paket, ABD ortalamasının en az altı katı büyüklüğünde. Bu tip teşvikler genellikle otomotiv fabrikalarına veriliyor. Bunun dışında, daha önce uçak üreticisi Boeing de benzer bir paketten yararlandı.

Foxconn, vergide her yıl 200 milyon dolar geri ödeme alacak. Şirket, sermaye ve istihdam vaatlerini yerine getirirse, 2,85 milyar dolar alacak. Ayrıca malzeme, ekipman ve tedarik üretimindeki satış vergilerinden de 150 milyon dolarlık teşvik pakette yer alıyor.

NORMALDEN 6 KAT BÜYÜK BİR TEŞVİK PAKETİ

Michigan'daki Upjohn İş Bulma Araştırma Enstitüsü'nde bir ekonomist olan Tim Bartik'e göre, bu paket, ABD'nin verdiği standart teşviklere oranla altı kat daha büyük. Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu eyalet senatosunda oylanacak olan paket onaylandığı taktirde, Wisconsin Ekonomik Geliştirme Kuruluşu (WEDC), Foxconn ile resmî bir sözleşme yapacak.

İşin enteresan yanı, bunların çoğu teşvik olarak gösterilse de, Wisconsin eyaletindeki vergi oranı, imalatçılar için yüzde 0,4 olduğunda, büyük bölümü nakit olarak ödenecek.

Foxconn'un iade edilebilir vergi oranları da ABD standartlarının üstünde. Ödenen maaşlar için yüzde 7 yerine yüzde 17, yatırım mâliyetlerinde yüzde 10 yerine yüzde 15 olacak.

iPHONE ÜRETİLECEĞİ DÜŞÜNÜLMÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump, seçim öncesinden bu yana, yerli ve yabancı şirketlerin üretimini ABD'ye kaydırması için baskı yapıyor. Fabrikanın halka açıklanmasından bir gün önce Apple CEO'su Tim Cook'tan "üç büyük ve güzel fabrika" sözü aldığını belirtmesi, fabrikanın iPhone üretimi yapacağı şeklinde bir yanlış anlaşılmaya sebep olmuştu.

2020'de açılacak olan fabrika, en büyük pazarı ABD olan Sharp için LCD TV üretimi gerçekleştirecek. Başlangıçta 3 bin kişiyi istihdam edecek fabrika 4 kilometrekarelik alana kurulacak ve yaklaşık 1,8 kilometrekarelik bir tesis içerecek. Vali Scott Walker ve Foxconn CEO'su Terry Gou'nun ortak açıklamasında, bu fabrikanın ileride 13 bin kişilik istihdama ulaşma hedefi olduğu belirtildi.

SULAK ALANLARI TOPRAKLA DOLDURACAK

Normalde, tesis kurulmadan önce çevre etkisi bildirisi yapılması gerekiyor. Yani fabrikanın çevreye vereceği zararın bildirilmesi şart. Ancak Walker'ın tasarı hâlindeki paketi, bu gereksinimi ortadan kaldırıyor. Ayrıca, şirketin sulak alanlara, kazılmış toprakları ve organik maddeleri atabilmek için eyalet izni almasına da gerek kalmıyor. Bu, sulak alanların kısmen kurumasına kısmen de su seviyesinin aşağı çekilmesine sebep oluyor. Normalde, eyalet izni olmadan yapılamıyor. Paket geçerse, Foxconn izin almaksızın tesisten doğal su yollarına yapay su yolları yaratarak erişebilecek. Bunun sebebi ise LCD panel üretimi için bol miktarda temiz su gerekmesi.

Foxconn CEO'su Terry Gou, Milwaukee'li bir senatöre, Wisconsin'in çekici olmasının ardında, LCD panel yaratabilmek için temiz suya ihtiyaç olduğunu ve Michigan Gölü'ndeki yakınlığın yattığını söylemişti. Bu da, eyaletin seçilmesinin ardında yatanı ortaya koyuyor. Tasarı, Foxconn'un eyaletteki elektrik ve su projelerini onaylayan Kamu Hizmetleri Komisyonu'ndan onay alması gerekliliğini de ortadan kaldırıyor.

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