Deniz taşımacılığında siber saldırı korkusu radyoya döndürüyor

Gemi rotaları giderek kalabalıklaşırken, uçakların aksine, gemilerde yedek bir navigasyon sistemi bulunmuyor ve GPS'leri işlevini yitirirse, karaya oturma ve diğer gemilerle çarpışma riski taşıyorlar.

Güney Kore, eLoran adlı kara bazlı bir teknoloji üzerinde çalışıyor. ABD de benzer çalışmalar sürdürüyor. İngiltere ve Rusya da radyo sinyalleriyle çalışan teknolojiyi adapte etmek istiyorlar.

GPS KOLAYCA HACK'LENİYOR

Geçen yıl Güney Kore, Kuzey Koreli hacker'ların sinyal karıştırıcı kullanması sonrasında yüzlerce balık gemisinin limana erken geri döndüğünü açıklamıştı. Kuzey Kore ise iddiaları reddetmişti. Haziranda ise Karadeniz'deki bir gemi, ABD Sahil Güvenlik Navigasyon Merkezi'ne GPS sisteminin bozulduğunu ve çevredeki 20 geminin de aynı durumdan muzdarip olduğunu iletmişti.

ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, gemilerin GPS'leri sebebiyle faaliyetlerinin durmak zorunda kaldıkları iki olayın 2014 ve 2015'te yaşandığını açıkladılar.

Bu yılın haziran ayında A.P. Moller-Maersk'in bilişim sistemlerini vuran bir siber saldırı, gemi taşımacılığındaki siber saldırı riskleri yeniden gündeme getirdi ve dünya genelinde birçok limandaki faaliyetleri engelledi.

"GPS'İN BABASI" DA DESTEKLİYOR

GPS teknolojisinin baş geliştiricisi olan ve "GPS'in babası" olarak tanınan ABD'li mühendis Brad Parkinson, Güney Kore'nin eLoran adlı teknolojisinin önemli bir destekçisi. Parkinson, teknoloji hakkında şöyle dedi: "eLoran, iki boyutlu, bölgesel bir teknoloji. GPS kadar kesinliğe sahip olmasa da, tamamen farklı bir frekansta güçlü bir sinyal kuıllanıyor. Jammer gibi cihazların sinyal karıştırmasına ya da spoof yapılmasına (farklı konum bildirilmesi) karşı caydırıcı, zira bu tip saldırgan eylemler etkili olamıyor."

Siber güvenlik uzmanları, GPS ve Global Navigation Satellite Systems (GNSS) gibi navigasyon sistemlerinin zayıf sinyaller sebebiyle, ucuz jammer cihazlarıyla engellenebildiğini belirtiyorlar. Bu sinyaller Dünya'ya 20 bin km mesafedeki uydulardan geliyorlar.

2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN MİRAS

İkinci Dünya Savaşı sırasında bulunan loran (long range navigation, yani uzun menzilli navigasyon) adlı teknolojinin ardılı olan eLoran'ın geliştiricileri, teknolojideki sinyalin GPS'e göre 1,3 milyon kat daha güçlü olduğu için jammer kullanmanın zorluğunun altını çiziyorlar.

Bu teknolojiyi jammer ile engellemeye çalışmak için güçlü bir verici, geniş bir anten ve ciddi bir güç ihtiyacı gerekiyor. Bu da kolayca tespit edilebileceğinden, caydırıcı unsur niteliği taşıyor.

Rusya, eLoran'ın benzerini eChayka adıyla yapıyor ve bunu Arktik Bölgesinde kullanmak istiyor. Ancak proje şu an dondurulmuş durumda.

TEK PROBLEM MÂLİYET

Mâliyet birçok ülke için ciddi bir problem. Bazı Avrupalı yetkililer, AB'ye ait uydu naviasyon sistemi Galileo'nun jammer'lara karşı diğer teknolojilerden daha dayanıklı olduğunu belirtiyorlar.

Ancak birçok uzman, aksi görüşte. Parkinson, "Galileo bu konuda yardımcı olabilir, özellikle yanlış konum bildirmeyi engellemede etkili olabilir, fakat GPS ile benzer frekanslarda ve zayıf bir sinyal" diyor.

İngiltere, tek bir eLoran vericisini ülkenin kuzeyine kurmuş. Taviga adlı İngiliz-ABD ortaklığıyla kurulan bir şirket, eLoran ağında ticarî faaliyet göstermek istiyor. Ancak orada da hükümetin "eLoran gibi altyapıların geniş operasyonel parçalarını çalıştırmaya karşı" politikası engel oluşturuyor.

ABD ise teknolojiyi senatoya taşıdı. Temmuzda Temsilciler Meclisi'nden geçen tasarı, ABD Ulaşım Bakanlığı'nın bir eLoran sistem kurabilmesi için gerekenleri içeriyordu. Senatoya sunulacak olan tasarı, kanunlaşmayı bekliyor. Sistem, George W. Bush zamanından bu yana kurulmak isteniyor. Barack Obama'nın da Donald Trump'ın da sistemi destekledikleri biliniyor.

Güney Kore ise 2019'a kadar eLoran teknolojisinin kullanıldığı üç bölge kuracak. Sayıyı ise ilerleyen yıllarda artıracak.

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