TEKNOLOJİ

Yapay zeka sayesinde 2050'de yaşam nasıl olacak?

08 Ağustos 2017 Salı, 16:59:00 HABERTURK.COM

Yapay zeka çalışmaları hızlanırken, beklentiler de endişeler de büyüyor. Ancak bu çalışmalardan, hemen hayatımızı değiştirmelerini beklemiyoruz. Yapay zeka konusunda çeşitli kitaplar yazan Profesör Toby Walsh, 2050 yılını bu anlamda dönüm noktası kabul ediyor. İşte Walsh'a göre 2050'de yapay zeka hayatımızı nasıl değiştirecek...

  • 1 Yapay zeka sayesinde 2050'de yaşam nasıl olacak?
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    1. Otomobil kullanan insan kalmayacak

    Otomobillerin kendi kendilerine hareket edebilmeleri, artık korkutucu bir fantezi değil. Neredeyse her teknoloji şirketi otonom sürüş yazılımları üzerinde çalışıyor.

     

  • 2 Yapay zeka sayesinde 2050'de yaşam nasıl olacak?
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    Bu sebeple, otomotiv dünyası, teknolojiyle en çok işbirliği yapan sektör oldu.

  • 3 Yapay zeka sayesinde 2050'de yaşam nasıl olacak?
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    Günümüzde birçok kaza, insan hatası sebebiyle yaşanıyor. Walsh, sürücüsüz otomobillerin yolları daha güvenli ve daha az tıkanık hâle getireceğini iddia ediyor.

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  • 4 Yapay zeka sayesinde 2050'de yaşam nasıl olacak?
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    Bu taşıtlar yaygınlaştıkça, insanların sürüş yetenekleri de körelecek ve yeni nesiller otomobil kullanmayı öğrenmeyecekler.

  • 5 Yapay zeka sayesinde 2050'de yaşam nasıl olacak?
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    Ayrıca sokaklara park etme kavramı da ortadan kalkacak.

     

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