TEKNOLOJİ
Yapay zeka sayesinde 2050'de yaşam nasıl olacak?
08 Ağustos 2017 Salı, 16:59:00 | Güncelleme: 17:37:51
HABERTURK.COM
Yapay zeka çalışmaları hızlanırken, beklentiler de endişeler de büyüyor. Ancak bu çalışmalardan, hemen hayatımızı değiştirmelerini beklemiyoruz. Yapay zeka konusunda çeşitli kitaplar yazan Profesör Toby Walsh, 2050 yılını bu anlamda dönüm noktası kabul ediyor. İşte Walsh'a göre 2050'de yapay zeka hayatımızı nasıl değiştirecek...
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1. Otomobil kullanan insan kalmayacak
Otomobillerin kendi kendilerine hareket edebilmeleri, artık korkutucu bir fantezi değil. Neredeyse her teknoloji şirketi otonom sürüş yazılımları üzerinde çalışıyor.
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Bu sebeple, otomotiv dünyası, teknolojiyle en çok işbirliği yapan sektör oldu.
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Günümüzde birçok kaza, insan hatası sebebiyle yaşanıyor. Walsh, sürücüsüz otomobillerin yolları daha güvenli ve daha az tıkanık hâle getireceğini iddia ediyor.
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Bu taşıtlar yaygınlaştıkça, insanların sürüş yetenekleri de körelecek ve yeni nesiller otomobil kullanmayı öğrenmeyecekler.
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Ayrıca sokaklara park etme kavramı da ortadan kalkacak.
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Şimdilik otomobilleri konuşuyoruz ama tırlar, gemiler ve hatta uçaklar için de otonom sistemler planlanıyor.
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Dolayısıyla insan, taşıt kullanma döngüsünden çıkacak ve yollar çok daha güvenli olacak.
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2. Patronunuz bilgisayar olacak
Bilgisayarlar "akıllandıkça", yapay zeka sistemleri çalışmamızı da yönetmeye başlayacaklar. İşe alma ve işten çıkartma gibi İK işlevleri de bilgisayara devrolacak.
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Görevlerinizi belirlemekten tutun da, tatil izinlerinizi onaylamaya ve hatta performansınız için ödüllendirmeye kadar birçok görev bilgisayarın olacak.
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Ancak Walsh, iş için doğru insanı seçmenin, iki insan için çöpçatanlık yapmaktan da zor olduğunu, ancak 2050'ye kadar bu problemin de çözüleceğini öngörüyor.
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Walsh, bazı kararları ise insanların vermeye devam etmesinin daha faydalı olduğu görüşünde. Her ne kadar yapay zeka patron rolüne soyunsa da, bilgisayarlara, "Üzgünüm, bunu yapmana izin veremem" diyecek birileri olacak.
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3. Eski işinizi robotlar yapacak
Bir bilgisayar patronunuz değilse, muhtemelen bir başkası işinizi elinizden alacak. Robotlar birçok fabrikada şimdiden insanların yaptığı bazı işleri yapmaya başladılar.
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2050 yılına geldiğimizde mavi yakalıların işleri değil, orta sınıf "beyaz yakalı" işleri de robotların olacak. Haberleri yapay zeka yazarken, spikerler avatar ve sohbet robotları (chatbot) olacak. İçerikler kişisel tercihlerinize göre karşınıza gelecek.
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Robotlar spor alanında insanları geride bırakacaklar. Daha hızlı ve daha dayanıklı robotların yaptığı sporlar için, kulüpler veri mühendisleri çalıştırarak oyunu daha iyileştirebilecekler.
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Walsh, doktorların da büyük bölümünün yapay zekaya yenileceğini belirtiyor. Kişisel doktor adını verdiği bu sistem, düzenli olarak tansiyon, kan şekeri, uyku ve egzersiz ölçümleri yapacak.
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Ayrıca sesimizden soğuk algınlığı, bunama ve kalp krizini anlayabilecek.
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4. Hayatımızın büyük bölümü sanal ortamda geçecek
Toplum insan katkısına daha az ihtiyaç duydukça, insanlar kendilerini sanal dünyaya kaptıracak. Nasıl bir ortamdan bahsettiğimizi anlamak için Hollywood ve oyun dünyasının yeteneklerini birleştirdiğini düşünün.
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İzleyiciler gördükleri üzerinde tam kontrol sahibi olabilecek ve avatar'lar insanların yerini alabilecekler. Örneğin sanal ortamda oturup Marlon Brando ya da Maryln Monroe gibi bir ünlüyle konuşabileceksiniz.
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Ancak bu sanal ortamın insanı uyuşturucu etkileri ve bağımlılık tesiri hakkındaki endişeler artacak.
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5. Savaşlar tamamen siber olacak
Hükümetler hacker'lara, siber takibe daha çok güvenecek. Bu alanda avantaj yakalayan güçlenecek.
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Yapay zeka insan hacker'ları kolayca geride bırakacak ve tek savunma da yine yapay zeka olacak. Bu sebeple ülkeler savaşları da sanal ortamda yaşayacak.
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Bu araçlarla şirketler ve finansal kurumlar da hedef alınabilecek. Walsh'a göre, bankalar da kendini koruyabilmek için sürekli olarak gelişmiş yapay zeka sistemlerine yatırım yapacaklar.
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6. Hologram ile sonsuz yaşam başlayacak
2050 yılında insanlar öldükten sonra akıllı sohbet robotlarına dönüşecekler. Bu robotlar sosyal medya ve diğer kaynaklardan topladıkları bilgilerle sizin gibi davranabilecekler.
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Elbette bu tartışmalı bir konu, ancak şimdiden bu iddiada bulunan Humai adlı bir şirket de mevcut. Buna göre, biyonik, nanoteknoloji ve yapay zekada önümüzdeki 30 yıl içinde yaşayanacak gelişmeler kullanılacak.
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Konuşma biçimi, davranış paternleri, düşünce süreçleri ve vücudun işleyiş biçimi hakkındaki bilgiler, sanal bir kopyanızı oluşturabilecek.
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Bu veriler, istenirse hologram istenirse de yapay bir vücuda aktarılabilecek.