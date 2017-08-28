TEKNOLOJİ

Teknoloji milyarderleri listesi

28 Ağustos 2017 Pazartesi, 18:43:20 HABERTURK.COM

Eskiden çoğunlukla donanım üreticilerinin milyar dolarlar seviyesindeki kazançları artık yazılımcıların, hizmet sağlayıcıların, startup'ların kurucuları, hatta çalışanları tarafından bile ulaşışabilir durumda. İşte Forbes'in 2017 teknoloji zenginleri listesinin şirketlere göre ayrılmış hâli

  • 1 Teknoloji milyarderleri listesi
    1 | 73

    Sean Parker

    Servetinin kaynağı şirket: Facebook

    Serveti: 2,6 milyar dolar

     

  • 2 Teknoloji milyarderleri listesi
    2 | 73

    Napster'ın kurucu ortaklarından Sean Parker, Facebook'un ilk başkanı oldu. Kurucusu Mark Zuckerberg'den önce bu işin 'büyüyeceğini' gören Parker'ın şirkete inancı, ilk yatırımcıyı getirmesini sağladı.

     

  • 3 Teknoloji milyarderleri listesi
    3 | 73

    Adam Neumann

    Servetinin kaynağı şirket: WeWork

    Serveti: 2,6 milyar dolar

     

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  • 4 Teknoloji milyarderleri listesi
    4 | 73

    2010'da kurduğu çalışma alanı paylaşım şirketi WeWork'e, son olarak 21 milyar dolar değer biçildi. 40 şehirde hizmet veren weWork, bugüne dek 2,5 milyar doların üzerinde yatırım aldı.

     

  • 5 Teknoloji milyarderleri listesi
    5 | 73

    Jeff Rothschild

    Servetinin kaynağı şirket: Facebook

    Serveti: 2,7 milyar dolar

     

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