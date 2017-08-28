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Rusya'nın en dikkat çeken teknoloji yatırımcılarından olan Milner, Facebook ve Twitter'ın ilk destekçilerinden oldu. Milner hisselerini sattı ama daha sonra Spotify ve Airbnb'ye yatırım yaptı. Ayrıca, Alibaba, JD.com ve Xiaomi gibi Çinli teknoloji şirketlerine de yatırım yaptı.