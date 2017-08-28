TEKNOLOJİ
Teknoloji milyarderleri listesi
28 Ağustos 2017 Pazartesi, 18:43:20 | Güncelleme: 19:11:32
HABERTURK.COM
Eskiden çoğunlukla donanım üreticilerinin milyar dolarlar seviyesindeki kazançları artık yazılımcıların, hizmet sağlayıcıların, startup'ların kurucuları, hatta çalışanları tarafından bile ulaşışabilir durumda. İşte Forbes'in 2017 teknoloji zenginleri listesinin şirketlere göre ayrılmış hâli
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1
1
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73
Sean Parker
Servetinin kaynağı şirket: Facebook
Serveti: 2,6 milyar dolar
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2
2
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73
Napster'ın kurucu ortaklarından Sean Parker, Facebook'un ilk başkanı oldu. Kurucusu Mark Zuckerberg'den önce bu işin 'büyüyeceğini' gören Parker'ın şirkete inancı, ilk yatırımcıyı getirmesini sağladı.
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3
3
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73
Adam Neumann
Servetinin kaynağı şirket: WeWork
Serveti: 2,6 milyar dolar
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4
4
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73
2010'da kurduğu çalışma alanı paylaşım şirketi WeWork'e, son olarak 21 milyar dolar değer biçildi. 40 şehirde hizmet veren weWork, bugüne dek 2,5 milyar doların üzerinde yatırım aldı.
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5
5
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73
Jeff Rothschild
Servetinin kaynağı şirket: Facebook
Serveti: 2,7 milyar dolar
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6
6
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73
Veritas Software, 13,5 milyar dolarlık hisse satışı karşılığında 2004'te Symantec'e katıldı. Ancak servetini Facebook'a borçlu. 2005 yılında Altyapı Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak şirkete katılan Rothschild, beş yıllık görevden sonra şirketten ayrıldı, fakat danışman olarak görevine devam etti.
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7
7
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73
Meg Whitman
Servetinin kaynağı şirket: eBay
Serveti: 2,8 milyar dolar
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8
8
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73
10 yıl içinde eBay'i 5,7 milyar dolardan aldı ve 8 milyar dolara getirdi. HP ve HP Enterprise şirketlerinin de CEO düzeyinde bulunan Whitman, daha önce Hasbro ve Walt Disney'de üst düzey yönetici olarak çalıştı.
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9
9
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73
Evan Spiegel
Servetinin kaynağı şirket: Snapchat
Serveti: 3,2 milyar dolar
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10
10
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73
Snapchat'in kurucularından Spiegel'in şirkette yüzde 18 kontrol hissesi bulunuyor. Bu yılın mart ayında halka açıldığında, halka açılmış şirketler içinde en genç CEO olma unvanını kazandı.
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11
11
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73
Bobby Murphy
Servetinin kaynağı şirket: Snapchat
Serveti: 3,2 milyar dolar
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12
12
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73
Şirketin kurucu ortağı Murphy, diğer ortak Evan Spiegel'in yurt arkadaşı ve şirkette CTO olarak görev yapıyor.
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13
13
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73
Reid Hoffman
Servetinin kaynağı şirket: LinkedIn
Serveti: 3,2 milyar dolar
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14
14
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73
Şirketin kurucu ortağı Hoffman, Greylock Partners adlı yatırım şirketinde de ortak. 2016'da LinkedIn'i Microsoft'a 26,2 milyar dolara sattı ve Microsoft'un yönetim kuruluna katıldı. Sonradan eBay'e satılan PayPal'ın 'PayPal Mafyası' olarak adlandırılan ilk çalışanlarındandı.
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15
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73
Yuri Milner
Servetinin kaynağı şirket: Facebook
Serveti: 3,5 milyar dolar
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16
16
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73
Rusya'nın en dikkat çeken teknoloji yatırımcılarından olan Milner, Facebook ve Twitter'ın ilk destekçilerinden oldu. Milner hisselerini sattı ama daha sonra Spotify ve Airbnb'ye yatırım yaptı. Ayrıca, Alibaba, JD.com ve Xiaomi gibi Çinli teknoloji şirketlerine de yatırım yaptı.
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17
17
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73
Joe Gebbia
Servetinin kaynağı şirket: Airbnb
Serveti: 3,8 milyar dolar
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18
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Oda ve ev kiralama şirketi Airbnb'nin kurucu ortaklarından olan Gebbia, şirkette Üst Düzey Ürün Yöneticisi (CPO) olarak görev yapıyor.
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19
19
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73
Brian Chesky
Servetinin kaynağı şirket: Airbnb
Serveti: 3,8 milyar dolar
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20
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73
Airbnb öncesinde endüstriyel tasarımcılık yaparak yılda 40 bin dolar kazanıyordu. Şimdi oda ve ev kiralam şirketi Airbnb, 190 ülkede 65 bin şehirde yılda 160 milyon kişi tarafından kullanılıyor.
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21
21
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73
Nathan Blecharczyk
Servetinin kaynağı şirket: Airbnb
Serveti: 3,8 milyar dolar
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22
22
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73
Kurucu ortakların ikisi tasarımcı, Nathan ise tek mühendisti. Bu sayede de 3,8 milyar dolarlık bir servet elde etmeyi başardı. ABD'nin 40 yaş altı girişimcileri listesinde de 4. sırada yer alıyor.
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23
23
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73
Jeffrey Skoll
Servetinin kaynağı şirket: eBay
Serveti: 4 milyar dolar
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24
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73
eBay'in ilk başkanı olan Skoll, şirket halka açıldıktan 3 yıl sonra, 2001'ede ayrıldı. Daha sonra film yapım işine Jeffrey Skoll, şirketi Participant Media'nın prodüktörlüğünü yaptığı Spotlight adlı film ile 2016'da Oskar kazandı.
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25
25
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73
David Filo
Servetinin kaynağı şirket: Yahoo
Serveti: 4,8 milyar dolar
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26
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27
27
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73
David Cheriton
Servetinin kaynağı şirket: Google
Serveti: 4,9 milyar dolar
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28
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29
29
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73
Travis Kalanick
Servetinin kaynağı şirket: Uber
Serveti: 5,1 milyar dolar
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30
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31
31
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73
Garrett Camp
Servetinin kaynağı şirket: Uber Technologies
Serveti: 5,1 milyar dolar
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32
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33
33
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73
Andreas von Bechtolsheim
Servetinin kaynağı şirket: Google
Serveti: 5,4 milyar dolar
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34
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35
35
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73
Brian Acton
Servetinin kaynağı şirket: WhatsApp
Serveti: 6,3 milyar dolar
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36
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37
37
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73
Jay Y. Lee
Servetinin kaynağı şirket: Samsung
Serveti: 6,9 milyar dolar
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38
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39
39
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73
Gordon Moore
Servetinin kaynağı şirket: Intel
Serveti: 7,1 milyar dolar
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40
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41
41
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73
Pierre Omidyar
Servetinin kaynağı şirket: eBay
Serveti: 9,3 milyar dolar
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42
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43
43
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73
Jan Koum
Servetinin kaynağı şirket: WhatsApp
Serveti: 9,6 milyar dolar
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44
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45
45
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73
Eduardo Saverin
Servetinin kaynağı şirket: Facebook
Serveti: 9,7 milyar dolar
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46
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47
47
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73
Eric Schmidt
Servetinin kaynağı şirket: Google
Serveti: 12,4 milyar dolar
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48
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49
49
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73
Dustin Moskovitz
Servetinin kaynağı şirket: Facebook
Serveti: 13,3 milyar dolar
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50
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51
51
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73
Lee Kun-Hee
Servetinin kaynağı şirket: Samsung
Serveti: 18,3 milyar dolar
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52
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53
53
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73
Paul Allen
Servetinin kaynağı şirket: Microsoft
Serveti: 20,5 milyar dolar
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54
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55
55
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73
Elon Musk
Servetinin kaynağı şirket: Tesla Motors
Serveti: 20,7 milyar dolar
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56
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57
57
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73
Michael Dell
Servetinin kaynağı şirket: Dell
Serveti: 22,4 milyar dolar
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58
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59
59
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73
Steve Ballmer
Servetinin kaynağı şirket: Microsoft
Serveti: 32,9 milyar dolar
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60
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61
61
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73
Jack Ma
Servetinin kaynağı şirket: Alibaba
Serveti: 37,4 milyar dolar
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62
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63
63
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73
Sergey Brin
Servetinin kaynağı şirket: Google
Serveti: 42,7 milyar dolar
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64
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65
65
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73
Larry Page
Servetinin kaynağı şirket: Google
Serveti: 43,9 milyar dolar
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66
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67
67
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73
Mark Zuckerberg
Servetinin kaynağı şirket: Facebook
Serveti: 69,6 milyar dolar
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68
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69
69
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73
Jeff Bezos
Servetinin kaynağı şirket: Amazon
Serveti: 81,7 milyar dolar
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70
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71
71
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73
Bill Gates
Servetinin kaynağı şirket: Microsoft
Serveti: 84,5 milyar dolar
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72
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73