Ekrem Demirtaş, Çinli turist, İzmir çinli turist
TURİZM

İzmir'de 250 bin Çinli turist hedefi

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, 2018 yılında Türkiye'ye 1 milyon Çinli turistin gelmesinin beklendiğini belirterek, bunun 250 binini İzmir'de ağırlamayı hedeflediklerini bildirdi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 12:43:49 Güncelleme: 12:47:26 AA

İZTO'dan yapılan açıklamada, 7-12 Mayıs'ta Çin'e düzenlenen iş ve inceleme gezisi kapsamında Şangay'daki ITB China Turizm Fuarı'na katılım sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İZTO Başkanı Demirtaş, Berlin ile tanınan ITB fuarlarının dünyanın en önemli turizm fuarları arasında yer aldığını, bu yıl ilk kez 'ITB China' adlı özel bir fuar düzenlediklerini anımsattı. Yurt dışına turist gönderen Çinli tur operatörleri ve seyahat acentelerine yönelik fuara Oda olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı pavyonundaki info stant ile katıldıklarını ifade eden Demirtaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gezimizin ilk gününde Şangay’da düzenlediğimiz tanıtım etkinliğine çok sayıda Çinli tur operatörü ve acente gelmişti. İzmir’e büyük ilgi gösterdiler. Aynı ilgi ITB China Fuarı sırasında da devam etti. Çinli turistler özellikle kruvaziyer, sağlık, gastronomi, kültür ve tarih turizmi ile kongre sektörüne ilgililer. Bunların hepsi bizde var. Bu yüzden İzmir’e ilgileri büyük, daha çok bilgi almak istiyorlar. Türkiye’ye olan ilgi artarken kentimizde de daha fazla Çinli turist ağırlamak istiyoruz. Çinli turistler, uzak mesafe nedeniyle gittikleri yerde 10-15 gün kalıyorlar. Kitle turizminden uzaklaşıp yüksek harcama yapıyorlar. Tam bizim istediğimiz turist tipi. 2018 yılında ülkemize 1 milyon Çinli turistin gelmesi bekleniyor. Bunun en az 250 binini İzmir’e getirmek istiyoruz. Önümüzdeki dönemde de Çin’e yönelik turizm tanıtım çalışmalarımız devam edecek"

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