Yunanistan her yıl 1 milyonu aşan sayıda Türk turist ağırlıyor

Yunanistan her yıl 1 milyona yakın Türk turisti ağırlarken, Yunan turizmciler ülkeden Türkiye’ye gelen turist sayısının da eski günlere dönmesini istiyor. Yunanistan’dan Türkiye’ye gelen turist sayısının yeniden artışa geçmesi için Yunan turizmcilerden işbirliği teklifleri yağıyor. Bu amaçla girişimlerde bulunan Kuzey Yunanistan Ticaret Odası ve Yunan turizm örgütleri örgütleri, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) heyetini Selanik’de ağırladı.



Başkan Timur Bayındır’ın yanı sıra Yönetim Kurulu Üyesi Taner Yallagöz, Genel Müdür İsmail Taşdemir ve TÜROB Üyesi Nuri Kalyoncu’dan oluşan TÜROB heyeti Selanik’te temaslarda bulundu ve Kuzey Yunanistan Ticaret Odası tarafından düzenlenen 'Türk-Yunan Turizminin Geliştirilmesi' konulu çalıştayda Yunan turizmcilerle bir araya geldi.



Selanik temaslarıyla ilgili bir açıklama yapan TÜROB Başkanı Timur Bayındır, "Ortak çalışmalar ve temasların artırılması ile Yunanistan'dan ülkemize olan turist akışının eski günlerine dönmesini hedefliyoruz. Hedefimiz kısa sürede Yunanistan’dan gelen turist sayısını 1 milyona çıkarmak. Yunan turizmcilerin sadece Türkiye’den Yunanistan’a giden turist sayısının artması konusunda değil, Yunanistan’dan Türkiye’ye gelen turist sayısının yeniden artışa geçmesi konusunda da büyük bir arzusu bulunuyor" dedi.

2016’da sadece Selanik’i 120 bin Türk turistin ziyaret ettiğine ve işaret eden Bayındır, şunları söyledi:

"Bu sadece otelde kalanları ifade ediyor. Günübirlik gidenler ya da yazlık ev kiralayanlar bu rakama dahil değil. Bu 120 bin kişinin sadece 16 bini acenteler aracılığıyla, geri kalanı da kendi araçlarıyla gitmiş. Yunan turizmciler, acenteler vasıtasıyla ülkeye gidişlerin ve Yunanistan’dan Türkiye’ye gelişlerin artmasını istiyor. Türkiye’den Yunanistan’a gidenler ağırlıklı bireysel. Yunanistan’dan ise grup olarak geliyorlar. Ayrıca Yunan turistler ağırlıklı İstanbul’a gelirken tanıtımlarda İstanbul’un yanı sıra Türkiye'nin Yunan pazarında Bursa, Trabzon, Çanakkale, İzmir, Eskişehir ve Kayseri gibi destinasyonları da ön plana çıkaracağız"

Bayındır, "Yunan turizmciler bize, turizmde Türkiye’nin yerini hiç bir ülke dolduramayacağını ifade ettiler. Türk turistin harcama kapasitesi de oldukça yüksek. Türklerin yüzde 80’i Yunan Adaları’nı ve Kuzey Yunanistan’ı tercih ediyor. Kalan yüzde 20’si Atina ve diğer yerlere gidiyor. Bu yıl Türkiye’den ülkeye giden turist sayısında ise yüzde 15 civarında artış meydana geldiğini ilettiler" dedi.Bayındır, sözlerine şöyle devam etti:"Yunan turizmcilerin bize verdiği mesaj şu: İki ülkenin toplam nüfusu 90 milyonu aşıyor. Ancak karşılıklı olarak sadece 1.5 milyonluk turizm hacmi var. Bizden 1 milyona yakın turist gidiyor. Oradan 500 bin turist geliyor. Halbuki bu hacmin ez an 10 milyon olması lazım. Bunun için de ortak tanıtım çalışmaları ve etkinlikler yapılması kararı alındı. Siyasetin turizmden ayrıştırılması gerekiyor. Türkiye ile iş yapma konusunda çok istekliler. En kısa süre içinde bir workshop çalışması yapacağız. Tanıtımlara başlayacağız. Uçaklara verilen yakıt desteği benzeri bir teşvik uygulamasının ülkelerinden Türkiye’ye otobüsle yapılacak turistik turlarda talebi artıracağını düşünüyorlar"

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Türkiye’ye gelen Yunan turist sayısı 2014 yılında 804 bin ile rekor kırarken, 2015’te 755 bine, 2016’da 593 bine geriledi. Bu yıl ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 düşüşle 204 bin kişi oldu. Yunanistan resmi otoritelerine göre Türkiye’den Yunanistan’a 2015’te 1 milyon 150 bin kişi gitmişti. 2016 yılında ise TÜİK verilerine göre, bu rakam 798 bin kişi oldu.