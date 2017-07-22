TURİZM

Bursa'da 2.6 milyon liraya tatil köyü kurdu

22 Temmuz 2017 Cumartesi, 16:11:15 AA

20 yıldır sürdürdüğü mühendislik mesleğini bırakan Arif Doğru, TKDK'dan aldığı hibe desteğiyle doğduğu Gököz köyünde yaklaşık 2.6 milyon liralık yatırımla "tatil köyü" kurdu

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    20 yıl boyunca bilgisayar mühendisi olarak görev yapan Doğru (47), mesleğini bırakıp, doğup büyüdüğü yer olan Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Gököz köyüne yatırım yapma kararı verdi.

     

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    Gököz Göleti'nin kıyısında kendi arazisi olan Doğru, bu alan üzerinde bir çalışma yaparak, hayali olan projeyi oluşturdu. Söz konusu projeyi TKDK'ya sunan Doğru, buradan da hibe alarak işe başladı.

     

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    Yaklaşık 2 yıllık bir çalışmanın ardından projeyi tamamlayan Doğru, gelen vatandaşların bungalov tipi evlerde konaklayabileceği ve alakart restoran-kafeteryalarda yemek yiyebileceği, gölette balık tutma, kano, dev ağaçların arasında at binme, ATV safari, okçuluk, hobi bahçelerinde toprakla uğraşma ve benzeri birçok aktivitenin yapılabileceği bir yaşam alanı oluşturdu.

     

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    "TDK BÜYÜK BİR MOTİVASYON OLDU"

    Doğru'nun yaptığı açıklamada, bu tatil köyünü bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirdiğini söyledi. Projenin yatırım bedelinin yaklaşık 2 milyon 600 bin lira olduğunu kaydeden Doğru, şöyle konuştu:

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    Bu bölge için oldukça büyük bir rakam. Benim için de büyük bir rakam ama birilerinin bu riski alması, bunun yapılabilirliğini göstermesi gerekiyordu. Doğduğum, büyüdüğüm topraklara bir sosyo ekonomik kurtuluş olarak baktığım projeyi hayata geçirme hedefim vardı. 

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