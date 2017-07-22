Bursa'da 2.6 milyon liraya tatil köyü kurdu

13 | 20

"Projeden önce 10-15 bin lira değeri olan bir dönüm arazi, şu anda minimum 100 bin lira civarında. Bu bile yöre halkı için kısa vadede elde edilmiş bir kazançtır. Burada yerli turistlerimizin yanında yabancı turistlerimiz de oldukça fazla ve sayıları artıyor. Turistler tarafından da beğeniliyor. Arap misafirlerimizin sayısı çok fazla. Bu anlamda hem yöre turizmine yeni bir nefes olduk hem de Bursa turizmine bir zenginlik kattık. Her gelen misafirimiz çok daha geniş ve kalabalık gruplarla tekrar geliyorlar. Kendilerini burada evlerinde hissettiklerini söylüyorlar"