Turizmcilerde '10 günlük tatil' coşkusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatili ile ilgili açıklamaları turizmcilerde büyük bir coşku yarattı. Erdoğan'ın açıklamasının hemen ardından haberturk.com'a konuşan turizmciler çok mutlu...

Türkiye Otelciler Federasyonu (TUROFED) Başkanı Osman Ayık, "Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz" derken tatilin uzamasının çok yerinde olacağını belirtti. Ayık, şöyle konuştu:



"Bizce de tatilin uzaması çok yerinde olur. İç pazarda yoğun bir hareketlenme yaşanır. Biz 500 bin civarında Türk vatandaşının turizm tesislerinde konaklama yapacağını düşünüyoruz. Ayrıca 10 günlük tatil içeride çapraz turizm anlamında da büyük bir hareket sağlayacak. Eş, dost ve akraba ziyaretleri çoğalacak, Anadolu'ya doğru ciddi bir yoğunluk oluşacak. Turizmi sadece kıyı bölgeler olarak düşünmeyin. Toplamda 2 milyon kişinin seyahata çıkacağını düşünüyoruz"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının sektör için çok olumlu olduğunu belirterek, "İç pazardaki son uzun dönemli tatil olacak. Tatilin uzaması bir tarafa Sayın Cumhurbaşkanı'nın sektöre verdiği destek ve turizmin öneminin farkına varılması çok sevindirici. İnsanlara tatillerini planlarken büyük bir rahatlık ve hareket alanı sağlayacak. Kaç kişinin tatile çıkacağı ile ilgili bir şey diyemem ama otellerdeki doluluk oranının yüzde 100'e ulaşacağını söyleyebilirim"

Güney Ege Turistk Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu da açıklamanın son derece sevindirici olduğunu ve tatilin uzaması fikrine çok olumlu baktığını ifade ederek, "Hem bir turizmci hem de Türkiye ekonomisini düşünen br vatandaş olarak konuşuyorum. Turizmde çarkların dönmesi ekonomiye büyük katkı sağlıyor. Elbette sanayide çalışmanın, ihracatın, üretmenin çok önemli değeri var ama turizmdeki katma değer de çok yüksek. Çarkların sıhhatli dönmesi için iç pazarın kuvvetli olması lazım" dedi.

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