Elazığ'da 6 kişiyi öldürmekten aranan seri katil yakalandı

Elazığ'da 1'i çocuk 6 kişiyi öldürmekten 94 yıl 7 ay hapis cezası alan ve 2013 yılından bu yana aranan "seri katil" hastalanan eşini ziyarete geldiği sırada yakalandı.
İHA'nın haberine göre, 2008 yılında Elazığ'da 1'i çocuk 6 kişiyi öldürdüğü ileri sürülen Adem B. (37) bu seri cinayetlerden dolayı 'Adam öldürme, bir suçu gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla adam öldürme, canavarca hisle eziyet ederek adam öldürme, beden ve ruh bakımdan kendisini savunamayacak olan çocuğu öldürme, kan güderek adam öldürme, ruhsatsız silah ve mermi alma, taşıma ve bulundurma, tasarlayarak adam öldürme' suçlarının şüphelisi olarak tutuklanıp Mardin E Tipi Kapalı Cezaevine girdi. 5 yıl cezaevinde yatan B., tutukluluk süresi dolduğu için tutuksuz yargılanmak üzere 2013 yılında tahliye edildi.
Cezaevinden çıktıktan kısa süre sonra B.'nin hakkındaki suçlamalar kesinleşti. Seri cinayetleri işleği ortaya çıkan B.'ye 94 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Bunun üzerine katilin yakalanması için çalışma başlatıldı.
POLİS HASTANEDE YATIP KALKTI
Adem B., polisin kendini aradığını, işlediği suçlarının ortaya çıktığını öğrenince 4 yıl boyunca sürekli adres değiştirip hiçbir yakınıyla görüşmedi. İhtiyaçlarını günlük işlerde karşılayarak gideren katil zanlısı, son olarak bulunduğu Diyarbakır'da iken eşinin hasta olduğunu Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüğünü öğrendi. B.'nin yakın akrabalarını ve ailesini takibe alan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri özel bir ekip kurarak, hastane çevresinde yaklaşık 2 ay bekledi. Dün sabah saatlerinde eşini ziyaret etmek için hastaneye gelen zanlı, polisler tarafından hastane girişinde yakalandı. Emniyete götürülen zanlı sorgusunun ardından, Adli Tıp Birimi'de getirildi.
Sağlık kontrolüne çelik yelekle çıkarılan B., basın mensuplarına "Çekin iyi çekin güzel olsun" diye tepki gösterdi.Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlı işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine götürüldü.
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