Elazığ'da okuyan üniversite öğrencisi Havva 5 gündür kayıp

Elazığ'da üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Havva Deringöl'den cuma gününden bu yana haber alınamıyor. Malatya'ya gitmek üzere bindiği minibüsten Kömürhan Köprüsü'nde indiği belirlenen genç kızın cüzdanı Karakaya Barajı'nda bulundu. Barajda iki gündür dalgıçlar tarafından yapılan aramadan ise sonuç alınamadı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Uc'un haberine göre, Kovancılar Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümü 2. sınıf öğrencisi Havva Deringöl, cuma günü Malatya'ya gitmek için bindiği minibüsten Kömürhan Köprüsü'nde indi. Bir daha haber alınamayan genç kız ailesi kayıp başvurusu yaptı. Güvenlik güçleri tarafından her yerde aranan genç kızın cüzdanı Karakaya Barajı'nda balıkçılar tarafından bulundu. Balıkçıların durumu güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine Karakaya Barajı'nda emniyet müdürlüğüne bağlı dalgıçların iki gündür yaptığı aramadan sonuç alınamadı.

"HAYATLA İMTİHANIMI BAŞARAMADIM' MESAJI ATMIŞ"

Kayıp kızın kuzeni Kemal Bulut (23) Havva'nın bir anda ortadan kaybolmasına anlam veremediklerini belirterek "Hayat dolu, neşeli bir insan. Hiçbir zaman habersiz iş yapmaz, her şeyini bizimle paylaşırdı. Neden böyle oldu anlamadık. Cuma günü saat 11.00'de Antalya'daki ablasıyla görüntülü konuşmuş, alışveriş yapıyormuş. Sonra haber alınamamış. Kaybolmadan birkaç saat önce liseden arkadaşına 'Hayat ile olan imtihanımı başaramadım. Hakkını helal et' diye mesaj atmış. Arkadaşı hemen Havva'yı arayıp 'Sakın kötü bir şey yapma' demiş ama telefon kesilmiş. Arkadaşı sonra bize haber verdi. Ulaşamayınca hemen karakola başvurduk" diye konuştu.

"EN SON BİLET ALIRKEN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLEMİŞ"

Cuma günü mini terminalde Havva'nın görüntülerine ulaşıldığını belirten Bulut "Elazığ-Malatya arası çalışan minibüslere bilet alıyor. Şoförle de görüştük, Kömürhan Köprüsü'ne varmadan inmek istemiş, şoför yasak olduğunu belirtmiş ama sert çıkınca kadın diye indirmiş. İndikten sonra gören olmamış. Sonra balıkçılar cüzdanını bulmuş. Dalgıçlar ve AFAD ekibi aramayı sürdürüyor. Bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi.