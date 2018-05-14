ABD Başkanı Donald Trump Aralık ayında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve bu kararıyla Washington'un onlarca yıldır İsrail'e verdiği siyasi taahhütlerini de gerçekleştirmiş olacağını açıklamıştı.

Kurulacak bir Filistin devletinin gelecekteki başkentinin Doğu Kudüs olmasını isteyen Filistinliler ise, daha önceki Amerikan yönetimlerinin, barış görüşmeleri öncesinde büyükelçiliği Tel Aviv'de tutma uygulamasından vazgeçen Trump'a karşı çok öfkeli. Barış görüşmeleri 2014 yılından beri dondurulmuş durumda. Bu adımın İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da ve Gazze Şeridi'nde Filistin halkının öfkesini ateşlemesinden korkuluyor.

İsrail, büyükelçilik açışından önce bu bölgelerde askeri varlığını güçlendirdi. Bugün ABD adına Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Trump'ın kız Ivanka ve damadı Jared Kushner'in katıldığı bir toplantıda konuşan Netanyahu diğer ülkerlerin de ABD'nin açtığı yolu izlemesini istedi. "Büyükelçiliklerinizi Kudüs'e taşıyın çünkü bu barışı destekler; çünkü bir yalan temeli üzerine barış kurulamaz. Ne tür olursa olsun, akla gelebilecek her barış anlaşması altında Kudüs İsrail'in başkenti olacaktır" dedi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'nün ABD'deki temsilciliğinden yapılan açıklamada ise, "Ne yazık ki ABD yönetimi, İsrail'in yüzyıllarca büyün dinlere ev sahipliği yapmış olan bir kenti münhasıan kendisine ait sayan iddialarını desteklemiştir" dedi.

İsrail, açılış törenlerine İsrail'de diplomatik temsilciliği bulunan 86 ülkenin hepsinin davet edildiğini ve bunlardan 33'ünün katılmayı kabul ettiğini açıkladı.

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