"Elektronik protez" yaşama sevinci oldu

Geçirdiği kaza sonrasında kollarını ve ayaklarını kaybeden inşaat ustası Hayati Acar, Türkiye'de nadir uygulanan ileri teknoloji "elektronik protez" sayesinde yeniden yaşama sevincine kavuştu.

AA'nın haberine göre; Balıkesir'de oturan evli ve bir çocuk babası 47 yaşındaki Acar, yaptığı açıklamada inşaatta çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldığını, vücudunun büyük bölümünün yandığını, kaza sonrasında iki kolunu ve ayaklarını kaybettiği için malulen emekliye ayrıldığını belirtti. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine elektronik protez uygulamasını duyduktan sonra hemen başvurduklarını anlatan Acar, "Ankara'ya geldik ve kollarım ile ayaklarıma protez uygulandı. Şimdi hiçbir sıkıntım yok. Hayat bir şekilde devam ediyor, mücadaleye devam" ifadelerini kullandı.

Protezlerine çok kısa sürede alıştığını kaydeden Acar, "Bardakta ya da pet şişeyle su içebiliyorum. Biraz zor olsa da artık kendi suyumu içebiliyorum" dedi.

Hayati Acar'ın eşi Sema Acar da çok kötü, uzun ve sabır gerektiren bir süreç yaşadıklarını belirtti.Eşinin yoğun bakımda tedavi gördüğü süreçte, doktorların "yüzde bir yaşama şansı olduğunu" söylediklerini dile getiren Acar, "Biz şu an mucizeleri yaşıyoruz." diye konuştu. Acar, eşinin yanından bir an olsun ayrılmadığını, her yere birlikte gittiklerini bildirdi.

"AYAĞA KALDIRMAK İÇİN ÖNCE KASLARINI GÜÇLENDİRDİK"

Hastanenin Protez ve Ortez Uygulama Merkezi Sorumlu Müdürü Osman Özant, Hayati Acar'ın kendilerine başvurduğunda dört ekstremitesinde kayıp olduğunu söyledi.Hastada uzun süre yatağa bağımlı kaldığı için kas zayıflığı oluştuğunu gördüklerini belirten Özant, şöyle devam etti: "İlk önce kas güçlendirme egzersizleriyle hastamızın kaslarını güçlendirdik. Daha sonra ayağa kaldırabilmek için kollarından destek almaya ihtiyaç vardı. İlk olarak kol protezlerini uyguladık. Sağ koluna dört kanallı miyoelektrik protez, sol koluna ise iki kanallı miyoelektrik protez taktık. Sağ ayağına parsiyel ayak protezi, sol ayağına da ileri teknoloji bir protez uyguladık."

Özant, protezleri sayesinde Acar'ın kimseden yardım almadan yürüyebildiğini ve günlük yaşantısına devam edebildiğini, eve bağımlı olmaktan kurtulduğunu anlattı.

Kol ve ayak seviyesi uygun bütün hastalara elektronik protezin uygulanabildiğini bildiren Özant, protezlerin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanabildiğine işaret etti. Özant, elektronik devreleri bulunan protezin, olmayan el ve ayakların hayal edilerek hareketli üretildiğini kaydetti.