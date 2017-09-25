Muğla İl Halk Sağlığı Müdürü Uzman Dr. Mustafa Nuri Ceyhan, sigarayı bırakmak isteyenler arasında son dönemde yaygınlaşan elektronik sigaraya karşı uyarırken, "Daha az zararlı değil" dedi.
"ELEKTRONİK SİGARANIN GELECEKTE SİGARANIN YERİNİ ALMASI PLANLANIYOR"
DHA'nın haberine göre; internet üzerinden satılan sigarayı bırakma cihazlarının ruhsatsız olduğunu ve birçok ülkede yasaklandığını belirten Uzman Dr. Mustafa Nuri Ceyhan, elektronik sigaranın, normal sigaradan daha sağlıklı olduğu yönünde algı yaratılmaya çalışıldığını söyledi. Uzman Dr. Ceyhan, şöyle dedi: "Gelecekte sigaranın yerini alması planlanmakta ve bütün çalışmalar bunun üzerine yapılmakta. Tütün endüstrisinin amacı zaman kazanmak, tüketimin düşmesini engellemek ve karlılığını devam ettirmek. Elektronik sigara diğer tütün ürünlerinden farksızdır. İlaç olarak tasarlanmamıştır. Daha önceden sigarayı bırakmış kişiler bile daha az zararlı algısıyla elektronik sigaraya başlamakta ve içmeye devam etmekte. Elektronik sigara sanıldığı gibi masum değil. Sigarayı bırakmak için doktorunuza başvurun."
"DAHA AZ ZARARLI" DENİLEREK PAZARLANIYOR
Sigarayı bırakmak isteyenler için "Daha az zararlı" denilerek pazarlanıp insanların yaşamına sokulan elektronik sigaranın fiyatı 60- 900 lirası arasında değişiyor. Öte yandan Türkiye Sigarayla Savaş Derneği'nin verilerine göre, elektronik sigara da dahil Türkiye'de her yıl sigaraya ortalama 93 milyar lira para harcandığı açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın havanikoru.org.tr adlı sitesinde, elektronik sigaraların zararlarının anlatıldığı sayfada şu uyarılar yer aldı: "Elektronik sigara, nikotin içeren sıvıyı buharlaştıran mekanizmaya sahip. Söylendiği gibi zararsız olmayıp insan sağlığı için tehlikeli maddeler ihtiva etmektedir. E-sigarada, sigara benzeri kimyasallar var."
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Misafir 34 dakika önceiçmeyin00
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Misafir 36 dakika önceBir sürü bilgi var ama ne bir kaynak, ne bir araştırma, ne tıbbi veriler... Bu kadar bilginin dayanağı ne acaba çok merak ediyorum?00
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Misafir 39 dakika önceArtık kime inanacağımızı şaşırdık. Keşke komple bu alışkanlıktan kurtulabilsek. Sigara bırakma hattı zaten ayrı bir komedi. Normal sigaraya devam gibi görünüyor.00