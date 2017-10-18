"Elektronik sigara tütün kullanımını azaltmıyor"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, "Elektronik sigara kullananlar arasında tütün ürünü kullanımının azaldığına yönelik bir kanıt yok. Bireyler toksik maddelerin yer aldığı bir madde kullanıyor olacaklar. Tüm bu girişimlerin arkasında yanıltıcı bilgiler mevcut" dedi.

AA'nın haberine göre; Ursu, DSÖ Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi'nin 5.3 maddesinin, tütün endüstrisi ile işbirliği içerisinde yapılan her türlü araştırmayı kabul edilemez olarak değerlendirdiğine işaret etti.

Philip Morris International tütün şirketinin, Dumansız Dünya Vakfının araştırmalarını destekleyeceğini açıkladığını aktaran Ursu, şöyle devam etti: "DSÖ'nün geliştirmiş olduğu Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf olan ülkeler de bu noktada endüstri ile işbirliği yapan araştırmalara güvenemeyecekleri, bu araştırmaların halkın sağlığına mı hizmet ettiği yoksa endüstrinin çıkarlarına mı hizmet ettiğinin bilinemeyeceğini deklare etmiştir. Bu noktada daha önce yapılan araştırmalara yönelik çok sayıda örneğimiz var. Tütün endüstrisinin mali desteğini sağladığı araştırmaların sonuçlarına baktığımızda genelde halk sağlığına hizmet etmekten ziyade tütün ürünlerinin daha kabul edilebilir imajının yaratılmasının hedeflendiğini görüyoruz."

Elektronik sigara ile ilgili görüşünü de dile getiren Ursu, şunları söyledi: "Elektronik sigara kullananlar arasında tütün ürünü kullanımının azaldığına yönelik bir kanıt yok. Bireyler toksit maddelerin yer aldığı bir madde kullanıyor olacaklar. Tüm bu girişimlerin arkasında yanıltıcı bilgiler mevcut. Mentollü, light ya da ince sigaralar ve elektronik sigaralar olsun daha kabul edilebilir bir tütün ürünü yaratma çabası var. Tütün kullanımından bahsediyorsak hangi formda ya da şekilde olursa olsun sağlık için bir risk faktöründen bahsediyoruz. Daha fazla kabul edilebilir ya da daha az kabul edilebilir bir ürün olmayacaktır. Hepsi sağlığa zararlıdır."

Toplantıya katılan Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilal Özcebe ise elektronik sigara da ya da ısıtılmış tütün ürünlerinde nikotin olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti: "Nikotinin etkisi aynı sigara gibi oluyor. Yani bağımlılık yapıcı bir etkisi var. Beyin sistemi üzerinden etkiliyor. Elektronik sigara ya da ısıtılmış tütün ürünleri ilgili olan etkilerin hepsinin bu ürünlerde de görüldüğünü bilmekteyiz."

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