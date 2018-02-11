Londra Queen Mary Üniversitesi'nden araştırmacılar üç ayrı deney yaptı. İlkinde kişilerin burun çeperi hücreleri laboratuvar ortamında elektronik sigara buharına maruz bırakıldı.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre; ikinci deneyde farelere elektronik sigara buharı verildi ve daha sonra zatürreye neden olan bakterilere maruz bırakıldı. Üçüncü deneyde ise 11 elektronik sigara kullanıcısının burun çeperleri bu ürünleri kullanmayan altı kişinin burun çeperiyle karşılaştırıldı.

Araştırmacılar, elektronik sigaraya maruz kalan kişilerin hava yolu hücrelerine daha fazla bakteri yapıştığını fark etti.

Geçen hafta ise Amerika'da yapılan bir çalışına elektronik sigaranın DNA'ya zarar vererek kanser riskini artırabileceğini ortaya koymuştu.

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