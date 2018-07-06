Eliz Sakuçoğlu'ndan Murat Boz isyanı!

Eliz Sakuçoğlu, Murat Boz ile hakkında yapılan aşk haberlerine sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla isyan etti. Sakuçoğlu, "Kimsenin peşinden koştuğum yok, kimseden bir şey istediğim de yok!" ifadelerini kullandı