Eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal'ın Ağustos 2017'ye kadar emir subaylığını yapan Binbaşı Abdurrahman Akay, "darbeye teşebbüs ve FETÖ üyeliği" suçundan tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ankesörlü telefon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Akay, ifadesinde, FETÖ ile irtibatını kabul etti ancak 17-25 Aralık sürecinden sonra bağını kopardığını savundu. Abdurrahman Akay, "Dini duygularla bu yapı içinde yer aldım. Darbe girişimi sırasında herhangi bir aktif görevim olmadı. Darbe günü yıllık izinde annemin evindeydim. Suçsuzum" dedi.

FETÖ'nün mahrem yapılanmasında görev alan imamların, deşifre olmamak için kendilerine bağlı örgüt üyelerini kontörlü veya ankesörlü telefonlar ile büfelerden aradığı ortaya çıkmıştı. Bu kapsamda birçok ilde başlatılan soruşturmalar kapsamında halen deşifre olmayan ve FETÖ ile iltisakı bulunan çok sayıda subayın ismine ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada çok önemli bir ismin gözaltına alındığı belirtildi. Bu isim 2008 yılından beri eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal'ın emir subaylığını yapan Binbaşı Abdurrahman Akay.

MUHAFIZ ALAYI ŞÜPHESİ

Habertürk Haber Merkezi'nden Fevzi Çakır'ın haberine göre; soruşturma dosyasında yer alan bilgiye göre, Abdurrahman Akay, darbe girişimine birkaç saat kala darbeci Özel Kuvvetler personelinin silahlandığı Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı 1 Nolu nizamiyesini arayarak, Genelkurmay Çatı davası sanığı Abdurrahim Aksoy'un darbeci Alay Komutanı Muhsin Kutsi Barış ile görüşmesini sağladı. Şüpheli Akay'ın ayrıca örgütün mahrem imamları ile sabit kontörlü telefonlarla arandığı bilgisine ulaşıldı. Bu tespitler üzerine gözaltına alınan Akay, "darbeye teşebbüs ve FETÖ üyeliği" suçundan tutuklanması talebiyle önceki gün Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

"DARBECİ DEĞİLİM" DEDİ

Hakim tarafından sorgulanan Akay, FETÖ ile bir dönem irtibatlı olduğunu kabul etti, ancak darbe girişimine iştirak etmediğini söyledi. Akay'ın ifadesinden satır başları şöyle:

ÜNAL'IN EMİR SUBAYIYDIM: 2017 yılı eylül ayından bu yana İzmir Gaziemir Hava Teknik Okullar Komutanlığı'nda binbaşı rütbesiyle görevime devam etmekteyim. Bu göreve atanana kadar Ünal'ın emir subayı olarak çalışmaya devam ettim. 2008 yılında Korgeneral olan Abidin Ünal'ın emir subaylığına bizzat kendisi tarafından seçildim.

17/25 ARALIK SONRASI KOPTUM: 2006 yılından 17/25 Aralık 2013'te başlayan sürece kadar tamamen dini duygularla ve sosyal çevre oluşturmak amacıyla şimdi pişmanlık duyduğum Fetullah Gülen cemaatine mensup kişilerle görüştüm, yapı içinde bulundum. Bu yapıyı örgüt olarak görmüyordum. 17/25 Aralık sürecinden sonra hainlikleri ortaya çıkınca kendimi derhal soyutladım. Yapının TSK'da güçlü olduğu dönemde yabancı dilim iyi olmasına rağmen yurt dışına gönderilmedim, eğitimlerden mahrum bırakıldım. Emir subayları içerisinde sadece benim amir yetkim yoktu.

DARBEYE KATILMADIM: Darbe girişimi sırasında herhangi bir aktif görevim olmadı, yıllık izindeydim. İzmir'de annemin evindeydim. FETÖ/PDY üyesi değilim. Dini duygularla bu yapı içerisinde yer aldım, ancak hiçbir örgütsel faaliyetim olmadı. Bu yapıya mensup olan askerler 15 Temmuz'da aktif rol oynadı. Özellikle benim gibi emir subayı gibi kritik görevlerde bulunanlar darbe girişimine aktif olarak katıldı. Oysa ben darbe girişimi sırasında yıllık izindeydim. Darbe girişimine katılmadım, kimseye de talimat vermedim.

MUHAFIZ ALAYI İDDİASI: İddia edildiği gibi Abdurrahim Aksoy'un darbeci Alay Komutanı Muhsin Kutsi Barış ile görüştürülmesine ilişkin bir talimat vermedim. Sonradan öğrendiğime göre bu iddianın sahibi beyanını düzeltmiştir. Talimatı Genelkurmay 2. Başkanı'nın emir subayı Mehmet Akkurt (15 Temmuz'da öldürülen darbeci) vermiş.

MAHREM İMAMLARCA ARANMADIM: Örgütün mahrem imamları tarafından herhangi bir telefonla arandığımı kabul etmiyorum. Beni kontörlü sabit telefonlardan uzun bir süre cep telefonu almakta direndiğim çocuklarım ya da kışla dışına gönderdiğim askerlerim aramış olabilir. Suçsuzum, serbest bırakılmayı talep ederim.

TUTUKLANDI

Hakim Söylemez, ifadesinden ardından Akay'ın "darbeye teşebbüs ve FETÖ üyeliği" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Akay, tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne konuldu.

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