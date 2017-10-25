Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in eşi Ziroatkhon Hoshimova ile gerçekleştirdiği görüşmenin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

AA'nın haberine göre; Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in eşi Ziroatkhon Hoshimova ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Görüşmenin ardından resmi twitter hesabından Ziroatkhon Hoshimova ile fotoğrafını paylaşan Emine Erdoğan, Türkiye'ye gelen Hoshimova'yı Külliye'de ağırlamaktan şeref duyduğunu ifade etti.

emine erdoğan

Özbekistan

sosyal medya