İSTANBUL Vakıflar 1’inci Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilen İstanbul’un simge yapılarından olan 355 yıllık Yeni Cami’de çalışmaların yüzde 50’si tamamlandı. 1597 yılında inşaatına başlanan ve 1663 yılında ibadete açılan tarihi Yeni Cami’de kalem işçiliğinden minareye, kubbeden çini işçiliğine kadar birçok alanda titiz bir çalışma yürütülüyor. 2015 Mart ayından bu yana süren restorasyon çalışmaları sırasında cami ibadete açık tutuluyor. Caminin özgün halinin korunmasına özen gösterilen çalışmada her yapılan işlem uzman bir ekip tarafından değerlendiriliyor.
Restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen İstanbul Vakıflar 1’inci Bölge Müdürü Mürsel Sarı, Yeni Cami’de restorasyonun yüzde 50’sinin tamamlandığını söyledi. Eminönü Yeni Cami’nin önemine dikkat çeken Mürsel Sarı, “Bir defa İstanbul’a siluet veren camilerden bir tanesidir. İstanbul’a gelen herkesin buraya uğramak istediği, kuşlara yem atmak istediği bir yer. Hayatında, hatıralarında önemli yer alan bir camimiz” dedi.
İBADETE KAPATILMADI
Caminin, denize yakın olduğu için nemden, egzoz gazlarından dış etkenlere daha çok maruz kaldığına dikkat çeken Sarı, “Dolayısıyla dış yüzeylerde kirlenmeler vardı. Bu geçmiş zamanın vermiş olduğu hasarları gidermek adına restorasyon çalışmalarına başlandı” dedi. Caminin ibadete kapanmadan restorasyonunun sürdürülmesi için harem kısmında 5 metrelik bir iskele kurularak çalışma alanı oluşturulduğunu söyleyen Sarı, restorasyonda gerçekleştirilen çalışmaları anlattı.
Gazete Habertürk'ün haberine göre Mürsel Sarı, “Alt kısımda da çok konforlu bir ibadet alanı yapıldı. İnsanlar burada çalışmalara rağmen ibadetlerini temiz ve ferah bir alanda yapabiliyorlar. Çalışmada tepeden kurşunlar kaldırılarak ana kubbe ve revaklı avlunun kubbelerinin kurşunları tamamlandı. Üzerine çamur sıva koyularak kurşun kapatıldı. Şu anda içeride sıva raspaları yapılıyor” şeklinde konuştu.
‘ZENGİN ÇİNİ ÖRNEKLERİ VAR’
Yeni Cami’de çok zengin çini örnekleri bulunduğunu kaydeden İstanbul Vakıflar 1’inci Bölge Müdürü Mürsel Sarı, “Burada bulunan tarihi çiniler yeni duruma göre projelendirilip, kuru süreçleri devam ediyor. Restorasyon çalışmaları için kurulan atölyede, alçı içlik ve dışlıkların imalatları yapılıyor. Onların içlerine özel üretilmiş camlar konuluyor. Atölyede ayrıca ahşapların, kepenklerin ve kanatların bakımları yapılıyor. Burada sedef kakma ve çok değerli parçalar var. Bunlar ustalarımız tarafından elden geçirilip yerine takılacak” dedi.
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