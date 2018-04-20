Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık büro amirliği tarafından oto hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığı bilgilere göre, yapılan incelemede Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin Küçükçekmece'de iki grup çatışmasında, yoldan geçen 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz'ün öldürülmesi olayı ile ilgili aranan şüpheliler olduğu ortaya çıktı. Daha önce düzenlenen operasyonlarda iki gruptan toplam 8 kişi tutuklanmıştı.

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