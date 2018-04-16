‘Emniyet kemerinden beri en büyük gelişme’: İngiltere’de 15 yıldır içinde kimsenin ölmediği araba modeli

İşte sıra dışı bir istatistik: İngiltere'de 2002 yılından beri 50 binden fazla satmasına rağmen Volvo XC90'ın karıştığı kazalarda aracın sürücüleri veya yolcularından hiçbiri ölmedi.
Bağımsız laboratuvar Thatcham Research bu yüzden bu aracı bugüne kadar test ettiği en güvenli araç ilan etti.
XC90'a benzer bir istatistiğe sahip tek araç Audi Q7. Fakat bu model sadece 2015 ve 2016'da satıldığı için piyasadaki araç sayısı çok daha az.
Volvo'nun başarısının nedenlerinden biri sürücüyü yoldaki tehlikeler hakkında uyaran kamera ve radar sistemini ilk kullanan markalardan olması.
Bu sistemler araçları diğer araçlara çok yaklaşmaları durumunda otomatik olarak durduruyor.
Otonom Acil Fren (AEB) denen bu teknoloji hayatınızı kurtarmanın yanı sıra kasko ücretini de azaltabilir.
Lazerler, kameralar veya radar kullanan AEB, çarpışma ihtimalini tespit edip sürücüyü uyarıyor, sürücünün harekete geçmemesi durumunda ise otomatik olarak frene basıyor.
Ford'un "aktif kent freni" yalnızca saatte 50 kilometre hıza kadar çalışırken diğer araçlardaki sistemler otoyollarda da çalışıyor.
Thatcham Research AEB sisteminin emniyet kemerinden bu yana en önemli gelişme olarak görüyor.
Laboratuvara göre sistemin önümüzdeki 10 yılda İngiltere'de bin 100 hayat kurtarması mümkün.
Günümüzde AEB sistemlerinin çoğu aracın ön tarafında çalışıyor ve araçların öndeki araca arkadan çarpmasını engelliyor.
Bu tür kazalar toplam kazaların dörtte birini oluştursa da en ciddi yaralanmalara da onlar yol açıyor.
Euro NCAP testlerine göre AEB sistemleri bu tür kazaları yüzde 38 oranında azaltıyor.
Thatcham'ın araştırma direktörü Matthew Avery, "AEB'nin kaza sıklığını azalttığından şüphemiz yok" diyor ve ekliyor:
"Teknoloji geliştikçe daha fazla kazayı da engelleyecektir."
AEB sistemlerinin kaza sıklığını azaltması nedeniyle araç kaskosu fiyatlarını düşürmesi de mümkün.
Moneysupermarket.com sitesinin sigorta uzmanı Kevin Pratt "Eğer insan hatası miktarını azaltabilirseniz kazaları ve sigorta şirketlerinin ödemelerini de azaltırsanız, bu da kasko primlerinde indirime yol açmalı" diyor.
Öte yandan AEB sensörlerinin bir kısmı ön tamponda veya ön camda olduğu için kazanın ardından bu parçaların değişimi daha pahalıya patlıyor.
Yine de İngiltere'de AEB'ye standart olarak sahip 2018 VW Golf ile AEB'siz 2011 VW Golf'ün kaskolarını kıyasladığımızda 2018 model aracın kaskosunun yüzde 10 daha ucuz olduğunu gördük.
Otomotiv gazetecisi Maria McCarthy ise bu teknolojiyi desteklediğini söylerken sürücüleri bu sistemlere güvenip dikkatlerini yoldan başka bir yere vermeme konusunda uyarıyor:
"Teknolojinin bir sorun ortaya çıktığında bunu çözeceğini düşüncesiyle dikkati yoldan ayırmamak çok önemli."
İngiltere'de satışta bulunan modellerin üçte birinde AEB sistemleri standart olarak, üçte birinde ise opsiyonel olarak bulunuyor.
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