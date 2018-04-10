Emniyet Teşkilatının tarihine geçen kadınlar

Emniyet Teşkilatı, vatandaşın can ve mal güvenliği ile toplumun huzurunu sağlamak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
AA muhabirinin, Emniyet Genel Müdürlüğünce 2010'da yayınlanan "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türk Polis Teşkilatı'nda İlk Kadın Görevliler" adlı kitaptan derlediği bilgilere göre, Türk Polis Teşkilatında 2017 sonu itibarıyla görev yapan 264 bin 879 emniyet mensubunun 15 bin 893'ü kadınlardan oluşuyor. Teşkilattaki kadın polis memurunun, 1918 yılında telefon ve yazıcı polisi olarak Bursa'da göreve başlayan Saniye Hanım olduğu, yaklaşık 6 yıl süren çalışma hayatının ardından görevinden istifa ettiği belirtiliyor.
Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın polis memuru ise 1933 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde göreve başlayan Fatma Rabia Efeyurt. Bugünkü ismi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü olan "Birinci Şube"de görev yapan Efeyurt'un, vazifesi boyunca çok sayıda takdirname alarak 1960 yılında emekliye ayrıldığı ifade ediliyor. İlk kadın emniyet müdürü ise Şerife Feriha Sanerk. Kitapta, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinden mezun olduktan sonra 1951'de kaymakamlık kursunu kazanmasına karşın kadın olduğu için ataması yapılmayan Sanerk'in, Polis Teşkilatı'na katılarak 1953 yılında emniyet müdürü olduğu anlatılıyor.
Sanerk'in, 21 yıllık çalışma hayatının ardından emniyet müdürü olan kocasıyla 1974 yılında emekli olduğu 2010 yılında Antalya'da kendisi gibi emniyet müdürü olan kızı ve damadı ile yaşadığı evde 87 yaşında iken hayatını kaybettiği aktarılıyor. İlk şehit teröre Emniyetin ilk kadın şehidi Mürüvet Akpınar. Mesleğe 1979'da İstanbul'da başlayan Akpınar'ın, 1984'te, o zamanki adıyla Birinci Şube'ye (Terörle Mücadele Şubesi) ataması yapılınca terör örgütleriyle mücadeleye başladığı kaydediliyor. Kitapta, Akpınar'ın 1992'de İstanbul Zeytinburnu'nda bir sol terör örgütünün militanlarınca kurulan pusuda 2 silah arkadaşıyla birlikte şehit olduğuna dikkat çekiliyor.
Terörle mücadelede yer alan bir diğer cesur kadın polis ise Tülay Uçar. Emniyetin arşivlerine dayandırılan kitapta, Türkiye'nin ilk kadın bomba imha uzmanı olan Uçar'ın, 1992 yılında başladığı meslek hayatı boyunca birçok bombayı korkusuzca imha ettiği belirtiliyor. Kitapta, ayrıca Türkiye'nin ilk kadın özel harekat polisinin Emine Yenikalaycı olduğu, terörle mücadelede ve en zorlu görevlerde yer alan Yenikalaycı'nın, birçok ilde terörle mücadele ettikten sonra emniyet amiri rütbesiyle emekliye ayrıldığı anlatılıyor.
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