Emrah Serbes'in çarptığı araçtaki anne de hayatını kaybetti

İzmir-Aydın otoyolunda, Behzat Ç.'nin senaristi Emrah Serbes'in kullandığı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında Ayhan Özçelik (59) idaresindeki araca arkadan çarpmış, kazada, Ayhan Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep Özçelik olay yerinde yaşamını yitirmiş, eşi Nilgün Özçelik ise ağır yaralanmıştı. Feci kazanın ardından 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru, gözaltına alındıktan sonra

tutuklanmıştı. Olaydan bir hafta sonra otomobili kendisinin kullandığını ifade ederek Torbalı Adliyesine teslim olan Emrah Serbes ise daha sonra tutuklanmış, Doğru ise itirafın ardından serbest kalmıştı.



Kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde 12 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti. Kazadan geriye bir tek oğul Ahmet Özçelik kaldı. Geçtiğimiz günlerde basına açıklama yapan Özçelik "Geriye bir tek annem kaldı, babamın tek emaneti o" demişti.

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