En iyi 10 ‘Katil kim?’ filmi

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Leonard’ın hafızası artık yeni anılar oluşturamaz ve her 5 dakikada sıfırlanır... Bu yüzden karısını öldürenlerin kim olduğunu aramak için kendine özel yöntemler geliştirmiştir. Chistopher Nolan’ın senaryosunu yazıp yönettiği film, finalden geçmişe doğru ilerleyen bir hikâye kurgusuna sahip. Geçmişe doğru ilerledikçe sadece cinayet değil Leonard’ın trajedisi de aydınlanır.