Tanzanya’da çok ender rastlanan beyaz zürafa doğa bilimcileri tarafından ilk kez görüntülendi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre ilk olarak Vahşi Doğa Enstitüsü kurucusu, aynı zamanda bilim insanı Dr. Derek Lee tarafından kayıt altına alınan zürafaya Oma ismi verilmişti. Dr. Lee o günden bu yana yakından takip ettiği beyaz zürafanın diğer grup üyeleriyle iyi anlaştığını söylüyor.

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