Şile İlçe Kongresi'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Zonguldak'taki yerli kömürle ilgili sözlerine yanıt verdi.
"İNSAN BU KADAR MI CAHİL OLUR?"
Bakan Berat Albayrak, "İki senedir yerli kömür seferberliği başlattık zat-ı muhterem yeni duyuyor. 'Trakya'da dünya kadar rezervimiz var. Bu rezervleri hayata geçirip orada yerli kaynaktan elektrik enerjisi üreteceğiz' diyoruz. Arkadaş, senin teşkilatın bu kömür santralleri yapılmasın, bu kömür rezervleri ortaya çıkarılmasın diye aylardır Trakya'da ortalığı ayağa kaldırıyor. 'Eskişehir Alpu'da dünya kadar yerli kömür rezervimiz var, 40 milyon ton kömür ithalatı değil yerli kömürümüzü kullanacağız' diyoruz. Senin belediye başkanın, teşkilatın ortalığı ayağa kaldırıyor. Avrupa Birliği standartlarının üzerinde en iyi en çevreci termik santralleri yapacağız. Senin teşkilatın yerli kömüre karşı çıkıyor, eylem yapıyor. Bir insan bu kadar mı cahil olur?" ifadelerini kullandı.
"SENİN DÜNYADAN HABERİN YOK"
DHA'nın aktardığına göre, Bakan Albayrak sözlerini şöyle sürdürdü:
"Senin dünyadan haberin yok Kılıçdaroğlu. Dünyanın en büyük bin megavatlık güneş santralini biz Konya'da yapıyoruz. Rüzgar bin megavat, dünyada en düşük fiyatla dünya rekoru kırdık. Aralıkta Ankara'da yüzde 70'e kadar yerli katkıyla, dünyanın en son teknolojik güneş panellerinin üretim fabrikasının temelini attık. Bu yıl bitmeden yüzde 80'i yerli, Türk mühendisleriyle, bu panellerin üretilip sadece Türkiye'de değil, dünyaya ihraç edileceği süreci başlattık ama haberin yok Kılıçdaroğlu. 'Doğal gaz, nükleer' diyor. Doğalgaz depolama yatırımları yapıyoruz, en büyük sondaj gemisi Türkiye'ye geldi. Akdeniz'de kuyuları bu yıldan itibaren teker teker kazmaya başlıyoruz. Hakikaten Allah insana böyle muhalefet vermesin. Vaziyet bu, bunlara cevap yetiştirmeye kalksak vaktimiz yok ama derdimiz de bu değil. Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla Türkiye'yi 2023, 2053, 2071'e taşımak zorundayız. Bunun için her zamankinden daha çok çalışmak zorundayız çünkü çıta her geçen gün yükseliyor."
"80 milyonumuzla bu ülkenin beka mücadelesini verdiğimiz günlerden geçiyoruz" diyen Bakan Albayrak, "AK Parti teşkilatları olarak biz bunun bilinci ve şuuru içerisinde bir teşkilatçılık yapıyoruz. Biz Afrin'de bir avuç çapulcu, terör örgütüyle mi savaşıyoruz? Koca tüneller kazılmış oralarda. Bir avuç çapulcu PKK, YPG terör örgütlerinin yapabileceği şeyler mi bunlar? Ya oradaki silahlar, hangi ülkelerin görüyorsunuz, değil mi? Bu resmi görmek ve nasıl büyük bir doğumun sancısında olduğumuzun farkında olmanız lazım. Hakikat bu. Büyük doğumlar, büyük sancıyla olur. Bu büyük sancı, büyük bir doğumun müjdesi Allah'ın izniyle. Siyaset yapıyoruz, rakiplerimiz var, uyuştuğumuz yerli ve milli, ki bugün MHP ilçe başkanımız da burada, siyaset yapıyoruz. Yerli ve milli duruşumuz var. Ülkenin beka meselesiyle ilgili konularda uzlaştığımız noktalar var; ama bakıyorsunuz ülkede muhalefet yok" ifadesini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.