Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) kasım ayında yüzde 1.49 arttı.

Piyasadaki beklentiler ise yüzde 1.1 ile yüzde 1.25 arasında değişiyordu.

TÜFE’de (2003=100) 2017 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,16, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,98 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 10,87 artış gerçekleşti.

FİYATI DÜŞEN GRUP YOK

Aylık en yüksek artış yüzde 3,77 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,11, ulaştırmada yüzde 2,01, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,84 ve konutta yüzde 1,25 artış gerçekleşti.

Aylık en az artış gösteren grup yüzde 0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Kasım ayında endekste düşüş gösteren grup olmadı. Ana harcama gruplarından alkollü içecekler ve tütün %0,01 ile en az artış gösteren grup oldu.

YILLIKTA ŞAMPİYON ULAŞTIRMA

Yıllık en fazla artış yüzde 18,56 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 15,78, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 13,39, ev eşyası yüzde 12,85 ve sağlık yüzde 12,38 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları olarak sıralandı.

Kasım 2017’de endekste kapsanan 414 maddeden; 47 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 295 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 72 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

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