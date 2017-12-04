Zam şampiyonu domates

Kasım ayında tüketici fiyatları yüzde 1.49 oranında artış gösterirken, en yüksek fiyat artışı yüzde 45.3 ile domateste gerçekleşti.

Domatesi yüzde 23.3 ile kabak, yüzde 17.2 ile kadın kabanı, yüzde 16.5 ile erkek kabanı, yüzde 14.3 ile patlıcan ve yüzde 13.4 ile salatalık takip etti.

Geçtiğimiz ay yumurta fiyatı yüzde 12.8, kadın hırkası yüzde 9.4, çocuk botu yüzde 8.7, patates yüzde 8.4, kazak fiyatı da yüzde 8 artış gösterdi.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ

Geçtiğimiz ay fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 19.9 ile karnabahar oldu. Onu yüzde 19.2 ile portakal, yüzde 18.3 ile yurtiçi turlar, yüzde 12.6 ile kivi ve yüzde 12 ile ayva takip etti.

Pırasa yüzde 11.8, ıspanak yüzde 11.5, muz yüzde 4.1, koyun eti de yüzde 3.4 düşüş gösterdi.

zam şampiyonu

kasım ayının zam şampiyonlar

fiyatı en çok artan ürünler