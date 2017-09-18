CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Ben 2018'de bir cumhurbaşkanlığı seçimi ve 600 üyeli parlamentonun üyelerinin seçiminin gerçekleşeceğini öngörüyorum." dedi. Altay, TEOG'un kaldırılması ile ilgili olarak da "TEOG mutlaka kaldırılmalıdır. Biz getirildiğinde de itirazlarımızı yaptık, eğitim bilimciler de yaptı. Ama bunlar Amerika'yı yeniden keşfetmiş gibi bu uygulamayı getirdiler" diye konuştu.
Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısına 2017-2018 eğitim öğretim yılının sancılı ve sıkıntılı bir şekilde başladığını belirterek, öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi.
Eğitim alanında AK Parti döneminde 6 bakan ve iki müfredat değişikliği yapıldığını anımsatan Altay, "Kendi çocuklarını eğitimde denek olarak kullanan dünyadaki tek ülkeyiz." ifadesini kullandı.
Altay eğitimin; eğitime erişim, seviye farklılığı, nitelik, güven ve başarı, öğretmen yeterliliği, fiziki kapasite ile ekipman ve donanım sorunları bulunduğunu savundu.
"TEOG KALDIRILMALI, GETİRİLDİĞİNDE DE İTİRAZ ETTİK"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TEOG'un kaldırılmasına yönelik sözleri ve ardından yapılan açıklamalara değinen Altay, şunları söyledi:
"AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı; 'Başbakan'a söylerim TEOG kalkar' dedi. Padişah fermanı gibi. Bildiği, bilmediği her konuda ferman vermeyi marifet sanan bir AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı ile karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanının genel liselerin kalktığından haberi yok. TEOG mutlaka kaldırılmalıdır. Biz getirildiğinde de itirazlarımızı yaptık, eğitim bilimciler de yaptı. Ama bunlar Amerika'yı yeniden keşfetmiş gibi bu uygulamayı getirdiler. Kendi getirdikleri uygulamayı, şimdi kendileri sonlandıracaklar. Türkiye'de yapılması gereken eğitimin temel sorunlarının ortadan kaldırılmasıdır. Bütün okullarda nicelik ve nitelik eşitliği sağlanmadan hiçbir eğitim sorunu çözülemez."
"SINAVSIZ GİRİLEN GENEL LİSELER TEKRAR AÇILMALI"
İktidarın, muhalefetin eğitim politikalarına ilişkin uyarılarına kulak vermesi gerektiğine işaret eden Engin Altay, "Biz diyoruz ki sınavsız girilen genel liseler tekrar açılmalıdır. Anadolu liselerinin niteliği artırılmalıdır. Sınav sadece fen liseleri, sosyal bilimler, mesleki ve teknik liseler ile niteliği artırılmış anadolu liseleri için toplu ya da ayrı ayrı yapılabilir. Ama her velinin çocuğunu evine en yakın genel liseye gönderme hakkı mutlaka sağlanmalıdır. Sınava giremeyen veya girmeyen öğrenciler, adrese dayalı geçiş sistemi ile genel liseye yerleştirilir." diye konuştu.
"İDDİA EDİYORUM, 2018'DE ERDOĞAN YORGUNLUĞU ATILACAK"
Hükümete yönelik eleştirilerini sıralayan Altay, AK Parti'de bir metal yorgunluğu olmadığının altını çizerek, "AK Parti'de bir metal yorgunluğu yok ama Türkiye'nin bir Erdoğan yorgunluğu var. Erdoğan'ın hırsı, kini, üslubu Türkiye'nin kabul edebileceği sınırların çok üstünde. Erdoğan yorgunluğunu Türkiye iddia ediyorum; 2018'de üzerinden atacaktır. Türkiye rahat bir nefes alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Bir gazetecinin "Konuşmanızda 'Türkiye Erdoğan yorgunluğunu 2018'de atacak' dediniz. Bunu bilerek mi söylediniz?" sorusuna Altay, "Bilerek söyledim. Ben 2018'de bir cumhurbaşkanlığı seçimi ve 600 üyeli parlamentonun üyelerinin seçiminin gerçekleşeceğini öngörüyorum." karşılığını verdi.
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Misafir 1 dakika önceülkemdeki chp yorgunluğunu bir atabilsek kimse tutamaz bizi00
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Misafir 3 dakika önceYAŞAAAAAAAA MUSTAFAAAA KEMALLL PAŞAAAA YAŞAAAAAA..anlatt00
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Misafir 3 dakika önceinşallah, inşallah, allah söyletiyor.inşallah umudumuz 2019'da yalan, dolan, talandan uzak yeni bir yönetim...00