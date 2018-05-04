Daha önceden birçok dizi ve sinema filminde rol alan Enis Arıkan, bu akşam Beyaz Show'a konuk olacak. Birçok TV dizisinde ve beyaz perdede rol alan Enis Arıkan'ın hayatı da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Enis Arıkan kimdir, kaç yaşında? İşte Enis Arıkan'ın hayatı...

ENİS ARIKAN KİMDİR?

Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde (35 yaşında) İstanbul'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü, Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü'nden mezun olan Arıkan, günümüzde de Jet Sosyete dizisinde rol alıyor.

Filmleri ve Dizileri:

2014 – Hayat Ağacı (Arif Gür) (TV Dizisi)

2014 – Cesur Hemşire (TV Dizisi)

2012 – Uçurum (Kutlu) (TV Dizisi)

2010 – 2011 – Yerden Yüksek (Sabit Cezzar) (TV Dizisi)

2010 – Aşk ve Ceza (TV Dizisi)

2009 – Kapadokya Düşleri (Ahmet) (TV Dizisi)

2008 – Kurtlar Vadisi Pusu 2. Sezon (TV Dizisi)

2007 – Genco (Cüneyt) (TV Dizisi)

2004 – Kadın İsterse (TV Dizisi)

2003 – Gurbet Kadını (Fırat) (TV Dizisi)

2002 – Çekirdek Aile (TV Dizisi)

2002 – Yıldızların Altında (TV Dizisi)

2001 – Hırsız (Cem) (TV Dizisi)

1999 – Zilyoner (TV Dizisi)

1998 – Gülerken Ağladık (TV Dizisi)

1998 – Aynalı Tahir (Erman) (TV Dizisi)

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