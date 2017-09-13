Erdoğan 884 belediye başkanını uyardı: Hedef Mart 2019 değil, Kasım 2019

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı. 884 belediye başkanına hitap eden Erdoğan, 'köklü yenilenmenin' gereğine yeniden vurgu yaparak, "Küsmek, darılmak yakışmaz" mesajı verdi. Başarı çıtasının asgari yüzde 50 artı 1 olduğuna dikkat çeken Erdoğan, hedefin 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimler değil, 'Kasım 2019' olarak zikrettiği Cumhurbaşkanlığı seçimleri olması gerektiğini söyledi. "Bizim partide en vasat görevde yer almış arkadaşlarım muhalefet partilerin yıldızlarından ileridir" diyen Erdoğan, "Dava kalıcı, isimler ise fanidir. Biz kalıcı olana bakacağız, sadakatimizi davamıza göstereceğiz" uyarısında bulundu. Erdoğan, konuşmasında CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamaları ile başlayan Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile ilgili tartışmalara ve S-400 alımına ilişkin eleştirilere de yanıt verdi. Heykelinin dikilmesi ile ilgili olarak "Üzüldüm, değerlerimize ters diyen Erdoğan, "Ben heykelimin yapılmasını istemiyorum, heykel değil hizmete yönelik eserler yapsınlar" uyarısında bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"SADECE YOL YAPMAK DEĞİL, GÖNÜLLERİ DE YAPMALIYIZ"

Belediyeciliklte rakiplerimizle değil, kendimizle yarışıyoruz. Önümüzdeki seçimde çıtayı yükseltiyoruz. Buna uygun projeler geliştirmemiz, ekipleri oluşturmamız gerekiyor. Mektep belediyeler. Belediyecilikten Türkiye'nin yönetimine giden yolun doğru bir yol olduğunu sayısız tecrübe ile gördük. Millete hizmet etmenin sadece yol yapmak değil gönülleri de yapmaktan geçtiğini yaşayarak gördük.

"YENİLENMEYİ ÇOK DAHA KÖKLÜ ŞEKİLDE YAPMALIYIZ"

Biz gençliğimize güvendik. İnanıyoruz. Şimdi de kalite sorunumuzu halletmek suretiyle bunu çok daha farklı bir yere taşıyacağız. Bu tablo AK Parti olarak ve bireysel olarak kendimizi yenilememiz, geleceğe hazırlamamızın önemini gösteriyor. Ülkemiz ve dünya öylesine hızlı gelişiyor ki bu yenilenmeyi çok daha köklü bir şekilde yapmamız gerektiği anlaşılıyor. AK Parti'de görev alan her bir arkadaşım benim için partisi için ülkesi için görev yapmış birer kahraman. Bizim partide en vasat görevde yer almış arkadaşlarım muhalefet partilerin yıldızlarından ileridir. 2019 seçimlerinde yüzde 50'nin üzerine çıkmak için mevcutla yetinemeyiz.

"SADAKATİMİZİ DAVAMIZA GÖSTERECEĞİZ"

Dava kalıcı, isimler ise fanidir. Biz kalıcı olana bakacağız, sadakatimizi davamıza göstereceğiz. 2019 Martı bizim için olmazsa olmazdır. Aday olacak belediye başkanlarımız, mevcut belediye başkanlarımız hedefi 2019 Martına değil, 2019 Kasım'a koymalıdır. Belediyelerimiz hakkında ne ufak bir spekülasyona fırsat vermeyecek şekilde çalışmalarımızı yürütmemiz lazım. Bütün dedikoduları silbaştan yapmacak gibi bugünkü toplantıyla miladi adımın atılması gerektiğini ifade ediyorum. Bütün dedikoduların ortadan kalkması için belediye başkanlarımıza, il genel meclisi üyelerimize çok büyük görevler düşüyor.

"BU YOLDA KÜSMEK, DARILMAK YAKIŞMAZ"

Hiçbirimizin hesabi düşünmeye hakkı yok. Hizmet yarışında en geride de kalsak mücadeleye devam etmek gerekiyor. Bu yolda küsmek, darılmak hele hele mücadeleye zarar verecek davranışlar içine girmek yakışmaz. AK Parti'ye zarar verecek her söz Türkiye'nin geleceğine vurulmuş bir darbe olacaktır.

"BAŞARI ÇITAMIZ ASGARİ YÜZDE 50 ARTI 1"

Vazifemizi başarıyla yerine getirdiğimiz ölçüde milletimizin desteğine mazhar oluyoruz. AK Parti'nin başarısızlığı demek Türkiye'nin elindekileri kaybetmesi ile yüz yüze kalması demektir. Ülkemizin kaderi ile partimizin kaderinin iç içe geçtiği bir dönemden geçiyoruz. Seçimde başarı çıtamız asgari yüzde 50 artı 1 oy elde etmektir ama asıl hedefimiz milletimizin tamamının gönlünü fethetmektir. AK Parti ve Tayyip Erdoğan düşmanlığını varlık sebebi, hatta ekmek kapısı haline getirmiş küçük bir kesimi hariç tutarsak yeteri kadar gayret gösterirsek, ülkemizde desteğini alamayacağımız hiçbir vatandaşımızın ben bulunmadığına inanıyorum.

"SİHA'LAR İLE İLGİLİ İDDİALAR SUYU BULANDIRMA GAYRETİ"

Terörle mücadele operasyonlarında ülkemize çok büyük imkanlar sağlayan silahlı insansız hava araçlarına yönelik iddialar, bu çarpıklığın en son örneğidir. Terörle mücadele ederken sivillerin zarar görmemesine yönelik hassasiyetimizi herkes gıpta ile takip eder ve takdirlerini belirtirken, birilerinin suyu bulandırmak için uğraşması ibretlik bir hadisedir. Türkiye, bırakınız kendi sınırlarımız içindeki operasyonları, sınır ötesi operasyonlarında dahi sivillerin zarar görmemesi politikasından taviz vermemiş bir ülkedir.

"TERÖRÜ DESTEKLEYEN GÜÇLER RAHATSIZLIK DUYABİLİR"

Türkiye'nin terörle mücadele yönteminden ve son dönemde elde ettiği ciddi başarılardan rahatsız olmaya terör örgütünün hakkı olabilir, terör örgütünü destekleyen birtakım güçler de bundan rahatsızlık duyabilir. Ama bu ülkenin hiçbir milletvekilinin böyle bir hakkı yoktur. 'Silahlı insansız hava araçlarıyla sivillerin hedef alındığı' gibi tam da terör örgütünün uluslararası alana taşımak isteyeceği türden bir iddiayı gündeme getirmenin siyasetle, insan haklarıyla ilgisi kesinlikle yoktur. Kendi ülkesine, kendi ülkesinin güvenlik güçlerine, kendi milletinin terörle mücadelesine husumet besleyenlere milletimiz hak ettiği dersi sandıkta mutlaka verecektir.

"HAYATINIZ MİLLETİN DEĞERLERİ İLE KAVGAYLA GEÇTİ"

Anamuhalefetin başındaki zat, 'Artık kavgaysa, kavga' diyor. Hale bak. Sizin hayatınız zaten bu milletle, bu milletin değerleriyle, kutsallarıyla kavgayla geçti. Eğer bizimle kavga edeceksen bunu her fırsatta Avrupa Birliği'ne, yabancı ülkelere, kuruluşlara şikayet ederek zaten yapıyorsun. Bu zat, kendi ülkesini, devletini, milletini yabancılara şikayet ederek, hedef göstererek siyaset yapmayı alışkanlık haline getirdi. Üstelik bu kavgada yalnız da değil. Terör örgütünü ve destekçilerini yanına alarak bu kavgayı büyütmeye çalışıyor.

"TÜRKİYE'YE DÜŞMAN KİM VARSA KAVGA ETTİK, EDİYORUZ"

Yaşadığımız dönem ve içinde bulunduğumuz şartlar sebebiyle bizim ömrümüz zaten hep kavgayla geçti. Hayatımızın her döneminde Türkiye'ye ve Türk milletine düşman kim varsa onlarla kavga ettik, etmeyi de sürdürüyoruz. Darbecilerle, darbe heveslileriyle, vesayet odaklarıyla, karanlık lobilerle, terör örgütleriyle, her türden ihanet çeteleriyle kavgamızı Allah ömür verdikçe devam ettirmekte de kararlıyız. Kendimiz için değil uğruna canımızı vermeyi göze aldığımız değerlerimiz, ülkemiz, milletimiz, bayrağımız, ezanımız için yürüttüğümüz bu kavgada yanımızda olan herkesten Allah razı olsun.

KILIÇ'A RABİA UYARISI: YAZILI OLARAK GÖNDERECEKSİNİZ

Rabia işaretini hala bilmeyenler var. Bizim partimizin de işareti bu. Mahir (AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kılıç) Bey herhalde bunu yazılı olarak göndereceksiniz. Başka çaresi yok. Şimdi bunun felsefesi de belli. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bunu Kılıçdaroğlu varsın öğrenmesin. Ama biz çok iyi öğreneceğiz, milletimize de anlatacağız.

"SİHA'LARIN YAPTIĞI İŞ VATANA İHANET EDENLERİ YOK ETMEKTİR"

Ey Kılıçdaroğlu, ey yanındaki kendini bilmezler, silahlı insansız hava araçlarının yaptığı iş, bu vatana, bu millete ihanet eden teröristleri yok etmektir, bunu böyle biliniz. Sen bir gün başka konuşacaksın, bir gün başka konuşacaksın... Biz sizi biliyoruz zaten, siz gökkuşağı gibisiniz, renkten renge devamlı giriyorsunuz ama bir gün başka, bir gün başka... İşte bu siyasetçiye yakışan bir yürüyüş değildir. Onun için de 9 seçim, 9 mağlubiyet aldın, almaya da devam edeceksin.

"SÖZDE ADALET YÜRÜYÜŞÜNDE YAN YANA YÜRÜDÜNÜZ"

Kandil'den sana destekler geliyor, memnunsunuz değil mi? Sözde adalet yürüyüşünde de beraber yürüdünüz. Sağınızda solunuzda kiler olduğu belli. Bir yanında PKK bir yanında FETÖ. İyi buldular birbirlerini. Müslüman bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz. Uyanık olacağız. SİHA'larla ilgili bunu konuşuyor. Bize İHA vermemek için kılı kırk yardılar. Verdikleri zaman da tadilatı şusu, busu bize hendek atlattı. Artık bu ülke kendi İHA'larını, silahlı olanlarını yapar hale geldi. Asıl bundan rahatsız oluyorlar.

"S - 400 ANLAŞMASI YAPTIK DİYE ÇILGINA DÖNDÜLER"

Önemli adımlar atıyoruz, şurada bir S-400 anlaşması yaptık diye çılgına döndüler ya. Ne olacaktı, sizi mi bekleyeceğiz? Biz de bütün güvenlik noktasında tedbirlerimizi alıyoruz ve alacağız. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz.

"HEYKELİMİ DİKMELERİNE ÜZÜLDÜM, DEĞERLERİMİZE TERS"

Bazı belediyelerimiz şahsımın heykelini yapmışlar. Tabii bunu duyunca ben çok çok üzüldüm. Değerli arkadaşlar bu bizim değerlerimize terstir. Ben ne heykelimin dikilmesini istiyorum, ne masklar yapılmasını istiyorum. Bundan sonra lütfen bu yanlışlara düşmesinler. Ben heykelimin yapılmasını istemiyorum, heykel değil hizmete yönelik eserler yapsınlar. Bunların bizim değerlerimizle çatışan şeyler olduğunu bilsinler.