Erdoğan'dan Fransa'ya: Sizin kutsalınıza saldırmayacağız ama sizi alaşağı edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin de aralarında bulunduğu 300 kişinin imzaladığı bildiriyle ilgili konuştu.

Erdoğan, "Fransa'da kendini bilmez bir güruh çıkmış Kuranı Kerim'den ayetlerin çıkarılmasını söylemiş. Bunu söyleyenlerin Kuran'dan haberi olmadığı belli de. Hayatlarında kendi kitapları İncil'i veya Tevrat'ı okumuşlar mıdır? Okusalar herhalde kendi kitaplarının yasaklanmasını isterler." dedi.

Erdoğan "Biz yabancı konusu, ırkçılıkta uyardıkça adımız kötüye çıkıyor. Ey Batı, siz bizim kutsalımıza saldırdıkça, biz sizin kutsalınıza saldırmayacağız ama sizi alaşağı edeceğiz. Biz sizin ne denli aşağılık olduğunuzu biliyoruz. Bunu yaptınız, yapıyorsunuz. Biliyoruz sizi. Siz ne kadar saldırsanız da, biz sizin kutsalınıza saldırmayacağız. Biz aşağılık değiliz. Bizim duruşumuz, karakterimiz var. Kim ne derse desin, hakikatleri haykırmayı sürdüreceğiz. İktidarlarımız döneminde hiçbir yere kayıtsız, şartsız bağlılık ilan etmedik. Kimseye kasıtlı husumet beslemedik. Biz ilkelere bağlıyız. İlkelere uymazlarsa kusura bakmasınlar, Türkiye kendi çıkarı doğrultusunda hareket eder." ifadelerini kullandı.

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