Erdoğan'dan Lavrov'a Afrin yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Afrin ile ilgili açıklamalarına ilişkin "Bu yaklaşım çok yanlış. Biz şu anda Afrin'i kime geri vereceğimizi çok iyi biliyoruz" dedi.

Lavrov, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada operasyonun sona ermesinin ardından Türkiye'nin bu bölgenin kontrolünü Suriye hükümetine geri vermesi gerektiğini söylemişti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER