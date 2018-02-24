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Erdoğan: Eğitimli kadrolarımızı Afrin'e gönderiyoruz, sefer görev emri olanlar hazır olsun

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kahramanmaraş 6. Olağan İl Kongresi'nde "Reis bizi Afrin'e götür" çağrılarına yanıt verdi: Şimdi eğitimli kadrolarımızı gönderiyoruz. Sefer görev emri olanlar bir defa öncelikle hazır olsunlar.

24.02.2018 - 15:57 | Güncelleme:
- Reuters

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kahramanmaraş 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

"Biz 780 bin kilometrede doğmadık ha, biz 18 milyon kilometrekareden 780 bin kilometrekareye düştük. Nereden nereye" diyen Erdoğan, Türkiye'nin "topyekun kıyama kalktığını" söyledi:

"5 yıldır o kadar çok saldırı oldu ki milletimizin sabrı kalmadı, bıçak kemiğe dayandı.

"Bizi binlerce yıllık komşularından ayrılmaz bir parçamız olan coğrafyalardan koparmak istiyorlar bir terör koridoruyla. Bize yaptıkları saldırılar sakalımızı kesmeye benzer, biz onların kollarını kırarız haberleri yok. Kesilen sakal daha gür çıkar, giden kol geri gelmez."

Erdoğan'ın konuşması sık sık "Reis bizi Afrin'e götür" sloganlarıyla kesildi.

Bunun üzerine Erdoğan, "Böyle bir karar aldığımız anda hemen haberi veririz, önce şahsım sonra da milletim hep birlikte cepheye yürürüz" dedi ve ekledi:

"Şimdi eğitimli kadrolarımızı gönderiyoruz.

"Sefer görev emri olanlar bir defa öncelikle hazır olsunlar. Şu an ihtiyaç yok. Karar verildiği anda yola revan oluruz.

"Geride sadece yaralanmış müttefiklik ilişkileri, kimsenin itibar etmediği sözler kalacaktır."

Erdoğan, konuşması sırasında bordo bereli asker kıyafeti gitmiş küçük bir kız çocuğunu sahneye çağırdı.

Kızım ağlaması üzerine "bordo bereli ağlamaz" diyen Erdoğan küçük kızı öptükten sonra "JÖH yarbay bordo bereli maşallah" dedi ve ekledi:

"Bayrağı da cebinde, şehit olursa inşallah bayrağı da inşallah örtecekler."

Erdoğan konuşmasının devamında İngiltere'den başlayıp Çin'e uzanacak Yeni İpek Yolu'nun rotası üzerinde Kahramanmaraş'ın da yer aldığını belirtti.

BBC TÜRKÇE

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