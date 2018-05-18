Erdoğan'ın konuşması Ramazan ayının birlik mesajı ile başladı. İslam İşbirliği Teşilatı üye devletlerine üç gün önce yapılan davet üzerine olağanüstü toplanan Kudüs Zirvesi'ne çok fazla lider katılım sağladı. Zirve'nin ardından basın açıklaması yapılması bekleniyor.

Erdoğan zirvenin açlışında önemli mesajlar verdi.

Erdoğan ''Zirve dönem başkanı olarak üç gün önce yaptığımız davete kısa sürede icabet ettiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. İsrailli haydutlar tarafından katledilen Filistinliler için harekete geçmek, insanlığın hala ölmediğini göstermek demektir. Kudüs müslümanların onurudur. Ortak hafızası ve emeğidir. Aynı zamanda üç semavi dinin mukaddes beldesidir. Kudüs'e yönelik saldırı, bu hassasiyetlerin tamamına yapılmış demektir. Üç semavi dinin barış içinde bir arada yaşama idealine sahip çıkıyoruz. Bölgemizi kan ve gözyaşına boğmak isteyenlere dur diyoruz'' şeklinde konuştu.

Erdoğan ''14 Mayıs insanlık tarihine nasıl kara bir gün olarak kazınmışsa 18 Mayıs'ta insanlık tarihinin onurunun kurtarıldığı gün olarak yazılacaktır. Bu salondakilere şükranlarımı sunuyorum. Bu tavrınızın sadece din kardeşlerimiz için değil Hristiyanlar ve Museviler için de önemli olduğuna inanıyorum'' dedi.

Erdoğan ''14 Mayıs günü, ABD dünyadan yükselen tepkilere rağmen büyükelçiliğini Telaviv'den Kudüs'e taşıdı. Aynı gün Filistinli kardeşlerimize yönelik bir katliam gerçekleştirildi. İsrail aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu 62 kardeşimizi şehit etti. İsrail'in yaptığı haydutlukttur, vahşettir, devlet terörüdür'' şeklinde devam etti.

İSRAİL ULUSLARARASI HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERMELİDİR

İsrail'in uuslararası hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan ''İsrail hem tüm dünyanın gözü önünde bu cinayetleri işliyor hem de kanını döktüğü bu insanları suçlayarak kendini aklamak istiyor. Hesabı sorulmayan her cinayet faili daha da azdırır. İsrail hesabı hukuk önünde vermedikçe pervazsızlaşıyor. 15 Mayıs 1948 de Nakba ile başlayan sürgün ve baskılar, katliamlar 70 yıldır katlanarak devam ediyor. 14 Mayıs Filistin'in tarihine yeni bir Nakba olarak kaydolmuştur.'' diyerek sözlerini sürdürdü.

ABD'nin BM'deki vetolarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Barış sürecinin yeniden sağlam bir zeminde işlev kazanması kaçınılmazdır. Bu konuda Filistinli kardeşlerimizle eşgüdüm içinde adım atmaya başladık. İsrail katlettiği masumların hesabını uluslararası yargı önünde mutlaka vermelidir. Bu konunun BM Genel Kurulu nezdinde takipçisi olacağız. Her adım BMGK'da ABD tarafından veto ediliyor. BMGK'da vicdan sahiplerinin desteğini sağlayacağız'' dedi.

İSLAM DÜNYASINA ''BÖLÜNÜP PARÇALANMAYINIZ'' VURGUSU

Erdoğan sözleirne ''ABD'nin Kudüs kararı islam coğrafyasına dair yeni saldırıların habercisidir. Bu meselede elde edeceğimiz başarı müslümanlar için bir dönüm noktası olacaktır. Önce kendimizi toplayacağız sonra toplanacağız, Birbirimizle kenetleneceğiz. Rabbimizin emri ortada: 'Hepiniz toptan sımsıkı Allah'ın ipine sarılınız, bölünüp parçalamanyınız' Bu emre uyacağız. Egemen bağımsız Filistin Develeti hedefinden vazgeçmeyeceğiz. Açıklayacağımız sonuç bildirgesi tüm İslam dünyasında ve tüm dünyada farklı bir tesir uyandıracaktır'' şeklinde son verdi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER