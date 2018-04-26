Esra Çoruh, HT Cumartesi'de erkekler için moda kurallarını kaleme aldı. Bu haftaki sayfalarımızı, modaya olan ilgileri her gün daha da artan erkeklere ayırdık.

Stilinizi oluşturmanın ilk adımı: GARDIROP

Beyler, kıyafetlerinizi nasıl koordine edeceğinizi bilirseniz, hem stilinizi rahat oluşturursunuz hem de kıyafet seçiminiz kolaylaşır. Renklerin ve desenlerin kafanızı karıştırmasına izin vermeyin ve gardırobunuzu düzenleyin. Ne de olsa stilinizi oluşturmak için ilk adım düzenli bir gardırop.

Renk hatası yapmayın

- Gardırobunuzda siyah, kahverengi, gri, mavi ve beyaz giysiler ağırlıkta olmalı. Bu renklerle asla hata yapmazsınız. Üstelik klasik tonları farklı renklerle kombinlemek de kolaydır.

- Temel renkleri farklı tonlarla tamamlamak, günlük spor bir kıyafete bile farklı bir hava katar.

- Erkekler için ideal olan az ama öz renk kullanmaktır. Karmaşık renkler hem kıyafetin havasını bozar hem de klasik, elegan görünümünü.

- Renk konusunda hata yapmamak için klasik olanlardan şaşmayın. En önemlisi de ten renginize ve stilinize uygun bir skala belirleyin.

Desenlere dikkat

- Desenleri birbirine karıştırmamak ve farklı olanları doğru tamamlamak için biraz bilgili olmak gerekir. Öncelikle en çok tercih edilen çizgili, ekose, kareli, balıksırtı gibi desenleri diğer parçalarla nasıl kombine edebileceğinizi öğrenin. Örneğin kareli ya da ekose desenli bir gömleği, çizgisiz sade bir takımla tamamlayın.

- Farklı desenleri bir arada kullanmak karışık bir görünüm oluşturur.

- Desenlerin boyutlarını dengelemek de çok önemlidir; örneğin küçük desenli bir kravat taktıysanız, gömleğinizin daha büyük desenleri olması gerekir. Küçük desenler büyük desenlerle birlikte daha elegan bir görünüm kazandırır.

+62 Moda ve modayla alakalı her kavram beyleri de içeriyor şüphesiz.

Ayakkabının pantolonla uyumu

- Yanlış ayakkabı tercihi görünümünüzü mahvedebilir. En şaşaalı, en kaliteli bir takım elbise bile ayakkabıyı kapatamaz.

- Kıyafetinizi en iyi şekilde tamamlamak için ayakkabı seçerken, rengine ve stiline dikkat etmeniz gerekir.

- Şık bir lacivert takımla ya da pantolonla, kahverengi ayakkabıları; siyah ve gri takımlarla ise siyah ayakkabıları kombine edebilirsiniz.

- Ayakkabının modeli ve üzerindeki detaylar, rengi kadar önemlidir.

- Klasik bir takımın altına, bağcıklı kösele ayakkabıdan şaşmayın.

- Jean ve spor pantolonlarınızla spor ayakkabı ya da sneakerlar giyin.

- Pantolonla ayakkabı arasındaki uyumu hem renk hem de model açısından iyi ayarlarsanız asla hata yapmazsınız.

Kombinleriniz sizi yansıtsın

- Gardırobunuzdaki parçaları değerlendirebilmeniz için farklı kombinler yapabileceğiniz seçenekler yaratın.

- En sevdiğiniz ceketi, farklı gömleklerle kombinlemek hem hoşunuza gidecektir hem de size farklı bir hava katacaktır.

- Kendinizi içinde rahat hissettiğiniz ve stilinizi yansıtan kombinler, kişiliğiniz hakkında da ipuçları taşır.

- Sürekli aynı kıyafetleri giymek sıkıcı bir hal alacağından, biraz yaratıcı ve farklı düşünün.

- Kıyafetlerle oynamaktan korkmayın. Farklı kombinlerle kendinize yeni tarzlar belirleyin.

- Unutmayın başkasından görüp yaptıklarınız değil, kendi zevkiniz artı puan kazandıracaktır.

SİZİN TAKIMINIZ HANGİSİ?

Mutlaka bir takımınız olsun

- Eğer çalışan bir erkekseniz, özel günler ve toplantılar için en az bir tane vücudunuza uygun takımınız olsun.

- Takım elbiseler şık ve stil sahibi erkeklerin vazgeçilmezidir. Doğru renk ve kumaşlarla etkileyici, elegan bir görünüm ortaya çıkar.

- Gardırobunuzu düzenlerken takımlarınız için ayrı bir bölme ayırın. İçine giyeceğiniz gömlek ve ayakkabılarınızı da onlara yakın konumlandırırsanız, acil durumlarda bu kombinler kurtarıcınız olur.

- Gardırobunuzdaki parçaları değerlendirebilmeniz için farklı kombinler yapabileceğiniz seçenekler yaratın.

İlk etkiyi görüntünüzle yapın

Bu fikir hoşunuza gitmese bile ilk etkiyi dış görüntünüzle veriyorsunuz. Kıyafetiniz, saçınız sakalınız, üzerinizdeki ketçap lekesi bile hakkınızda çok şey söyler. Bu yüzden inadı bırakın, tepeden tırnağa iyi görünmek için önerilerimize kulak verin...

EVDEN ÇIKMADAN ÖNCE

Her sabah duş yapın

Sabah uyandığınızda duş almamak için bir bahaneniz olamaz. Su, sabun ve havlu... Çok basit.

Temiz görünün

Her gün tıraş olmanıza gerek yok ama yüzünüzün temiz göründüğünden emin olun.

Tıraş olun

Saç bakımını rutin haline getirin. Saçlar çabuk uzuyor, kestirmeyi âdet haline getirin. Haftada bir gününüzü burun, kulak, göğüs kıllarınızın bakımına ayırın.

Manikürü ihmal etmeyin

İş dünyasında el sıkışmak önemli bir kural. Sadece iş için değil, özel hayatınızda da el sıkıştığınız kişinin ellerine ister istemez gözümüz kayar. Yani tokalaşmak bir adım ileri gitmenizi sağlayacağı gibi geri gitmenize de sebep olabilir! Bu yüzden tırnaklarınızı düzenli olarak kestirin, hatta manikürü de ihmal etmeyin. Ellerinizi sık sık yıkayın ve kremleyin.

Dudak nemlendiricisi kullanın

Çatlak dudaklar kadar çirkin bir görüntü olamaz. Hiçbir kadın sizi çatlak dudaklarla öpmek istemeyecektir, inanın! İyi bir dudak nemlendiricisi bulun ve düzenli olarak kullanın. Bu sizi metroseksüel yapmayacaktır, rahat olun.

YUNAN TANRISI GİBİ OLSALAR DA...

İLK İZLENİM

Giysilerinizi ütüleyin

Her zaman takım giymenize gerek yok ama kıyafetlerinizin temiz, ütülü ve güzel koktuğuna emin olun. Ayrıca kıyafetinizin üzerinize tam oturmasına özen gösterin. Kıyafetinizi giydikten sonra aynada kendinize bir bakın ve iyi göründüğünüze emin olun.

Parfümünüz olsun

Koku insanları etkilemek için önemli bir adım! Asansörde arkanızda bıraktığınız ter kokusundan bahsettirmek istemiyorsanız, mutlaka bir parfümünüz olsun. Teninizle uyuşan bir koku seçin ve bu imzanız gibi olsun. Aman çok yoğun sürmeyin. Ayrıca ucuz parfümlerin de uzaklaştırıcı olduğunu unutmayın!

Ayakkabılara boya-cila

Ben karşılaştığım kişinin ilk önce ayakkabısına bakarım! Ne de olsa, ayakkabılar hakkınızda çok şey söyler. Ayakkabınızın temiz, boyalı, parlatılmış olmasına dikkat edin.

Kendinize has duruşunuz olsun

Sadece ayaktayken değil, otururken de dik durmaya dikkat edin. Eğer dik durmayı bilmiyorsanız, pilatese gidin!

Gömleğiniz lekeli mi?

Ofiste koca bir günün ardından kıyafetinizi gözden geçirmeyi ihmal etmeyin. Öğle yemeğinden sonra gömleğiniz lekelenmiş mi, ceketiniz kırışmış mı mutlaka kontrol edin. Hatta bu tür aksilikler için ofisinizde temiz bir gömlek bulundurmayı da ihmal etmeyin.

Kokmayın

Herkes terler ama bunu fark ettiğinizde mutlaka tuvalete gidip koltuk altlarınızı sabunla yıkayın. Deodorantınızı da sürmeyi unutmayın.

Yemekten sonra kontrol molası

Yemekten sonra mutlaka dişlerinize bir göz atın. En ideali fırçalamak ama imkanınız yoksa kürdanla dişlerinizi temizleyin, çiklet ya da naneli şeker de akıllı seçim olacaktır.