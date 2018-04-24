Ermeni muhalif lider Paşinyan: Kadife Devrim kazandı, bu sadece ilk adım

Ermenistan'da, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan muhalif lider Nikol Paşinyan, Geçici Başbakan Karen Karapetyan ile Çarşamba günü bir araya geleceğini ve görüşmede iktidar değişimini ele alacaklarını söyledi.

"Kadife Devrim kazandı" diyen Paşinyan yine de bunun kendileri için sadece bir ilk adım olduğunu söyledi.

Paşinyan, Facebook sayfasında yaptığı açıklamada da, "Ermenistan Cumhuriyeti'nin gururlu vatandaşlar. Siz kazandınız. Kimse bu zaferi sizlerden alamaz. Hepinizi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Ermenistan Parlamentosu'nun üyelerinden Paşinyan, istifa eden Başbakan Serj Sarkisyan karşıtı protesto gösterilerinin önde gelen ismiydi.

Paşinyan ile birlikte iki muhalif lider ve 200'e yakın gösterici de protestolar sırasında gözaltına alınmışlardı.

Serj Sarkisyan'ın 2 dönem süren cumhurbaşkanlığının ardından başbakan olması sonrası Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 11 gün boyunca gösteriler düzenlenmişti.

- AFP Ermenistan'da protesto gösterisi düzenleyen muhalifler

Sokaklarda dans ettiler

Sarkisyan'ın Pazartesi günü istifa etmesinin ardından muhalifler kutlamalar için sokaklara döküldü.

"Zafer" sloganları atan göstericilerden bazılarının polis memurlarına sarıldığı, bazılarının kornalarla kutlamalara eşlik ettiği, bazılarının da sokaklarda dans ettiği görüldü.

Sarkisyan ise istifasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Paşinyan haklı, ben ise hatalıyım" demişti.

- EPA Serj Sarkisyan

Ermenistan'da 2015'te yapılan referandumla Başkanlık Sistemi'nden Parlamenter Sistem'e geçildi.

Bu referandumun ardından yürütme yetkileri de cumhurbaşkanından başbakana verildi.

Ermenistan Anayasası'na göre, cumhurbaşkanı 5 yıllığına seçiliyor ve bir kişi en fazla 2 dönem bu görevde kalabiliyor.

O dönemde Sarkisyan'a, 2 dönem cumhurbaşkanlığı yapmasının ardından bir daha seçilemeyecek olmasından dolayı yürütme yetkisini başbakana aktaran bir sisteme geçiş yapmak istediği eleştirileri yöneltilmişti.

Sarkisyon ise bu eleştirileri reddetmiş ve başbakan olmayacağını açıklamıştı.

Ancak geçen hafta Salı günü Ermenistan Parlamentosu, Sarkisyan'ı başbakan seçmişti.

Bu gelişmenin ardından da geniş katılımlı protestolar başlamıştı.

Rusya yakından izliyor

Ermenistan'sa, Serj Sarkisyan'a yönelik eleştirilerden biri de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın olmasıydı.

Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov Pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Erivan'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Dmitry Peskov, Ermenistan'ın Rusya için "çok önemli bir ülke" olduğunu vurguladı.

Peskov, Rusya'nın müdahalede bulunup bulunmayacağı şeklindeki bir soruya ise "Yaşananlar Ermenistan'ın içişi. Rus müdahalesi hiçbir şekilde uygun olmaz" yanıtını verdi.

Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan görevinden istifa etti, muhalifler sokaklarda kutladı

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