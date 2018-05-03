Ermenistan'da Paşinyan'a sürpriz teklif!

Ermenistan’da muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan'ın, Başbakan seçilememesinin ardından yaptığı çağrı üzerine başlayan eylemler nedeniyle başkent Erivan’da hayat durma noktasına geldi. Göstericilerin protestolarla sokaklara dökülmesi üzerine Paşinyan dün başlattığı genel grev ve protesto eylemlerinin durdurulması çağrısında bulundu ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen protesto mitinginde yaptığı konuşmada, parlamentoda gelecek hafta yapılacak ikinci tur başbakanlık seçimine yarın resmen aday olacağını açıkladı.

Paşinyan, başbakanlık seçiminin yapılacağı gün 250 bin değil, 500 bin kişinin toplanmasını beklediğini ifade etti.

Bugün de Gösterilere bir gün ara verilemesi üzerine bir bankada silah sesleri duyuldu. Banka şubesinde açılan ateşte bir polisin yaralandığı bildirildi.

Bu gelişme üzerine, iktidardaki Cumhuriyetçi Parti, muhalif lider Nikol Paşinyan'ın sokaklardaki gösterilerine son vermesi ve sakinliği sağlaması durumunda, Paşinyan'a başbakan olması için yardımcı olacaklarını açıkladı.

Öte yandan iktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisi Başkanı Vagram Bagdasaryan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 Mayıs’ta parlamentoda yapılacak başbakanlık seçimi için aday çıkarmayacağını açıkladı. Bagdasaryan, milletvekillerinin üçte birinin göstereceği adayı destekleyeceklerini dile getirdi.

105 koltuklu Ermenistan Parlamentosunda Ermenistan Cumhuriyet Partisinin 58 milletvekili bulunuyor. Parlamentoda başbakan seçilebilmesi için bir adayın en az 53 oy alması gerekiyor.

Ermenistan Parlamentosunda önceki gün düzenlenen başbakanlık seçimine tek aday olarak giren muhalif hareketin lideri Paşinyan, başbakan seçilecek oy elde edememişti.

Paşinyan, iktidar partisine tepki olarak ülke genelinde yaptığı grev ve eylem çağrısı ile başkent Erivan’da hayatı durdurma noktasına getirmişti.

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