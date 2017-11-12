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PİYASA DEĞERİ FECİ ARTACAK

Böyle bir oyuncunun cilalanması hangi düşüncenin ürünüdür acaba! Yurt içinde ve gurbette kendini kanıtlamış onlarca genç futbolcu varken, rüştünü ispatlayamamış bir oyuncuya gönderilen Milli Takım davetiyesi size doğru geliyor mu! Kabul...