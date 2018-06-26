Ersin Kayalar ile evlenen Siren Ertan'dan bebek müjdesi!

Ersin Kayalar ile evlenip üçüncü kez gelin olan Siren Ertan Kayalar'dan müjde! 47 yaşındaki sosyetik güzel Siren Ertan 6 haftalık hamile! Tüp bebek tedavisiyle hamile kalan Siren Ertan, 28 Nisan'da iş adamı Ersin Kayalar ile evlenmişti...