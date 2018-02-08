Erzincan'da durdurulan bir kamyonun kasasında, yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdikleri tespit edilen yabancı uyruklu 178 kişi yakalandı. Göçmenlerle birlikte, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Özgür İlhan'ın aktardığı bilgilere göre, Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan- Erzurum karayolu Akyazı yol uygulamasında yaptıkları kontrollerde durumundan şüphelendikleri bir kamyonu durdurdu. Arama yapan ekipler, iki kat olarak bölünmüş kamyonun kasasında Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu 178 göçmeni yakaladı. Aralarında 4 kadın ve 3 çocuk bulunan göçmenlerin çoğunluğunun Afgan olduğu belirtildi.

Afgan mülteciler "Afganistan'dan İran'a oradan da Türkiye'ye geldik. Türkiye'ye yürüyerek girdik. 1 aydır yollardayız. Afganistan'da savaş var, iş yok. Mecbur kaldık, buraya çalışmaya geldik. İnşallah bizi bırakırlar. Tayip Erdoğan babamızı seviyoruz" dedi. Göçmenler ve kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

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