Erzincan'ın Kemah ilçesinde polisleri taşıyan otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Otobüste bulunan 11 polis yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzincan'ın Kemah ilçesinde polisleri taşıyan 245 EP 847 plakalı bir otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Otobüsün devrilmesiyle araçta bulunan 11 polis yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polisler ambulanslarla Kemah Devlet Hastanesi ve Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER