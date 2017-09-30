Bebeğini öldürmekten yargılanan anneye bu kez 16 yıl 8 ay hapis cezası

Erzurum'da 9 yıl önce nişanlısından hamile kalıp dünyaya getirdiği bebeği yola atarak ölümüne neden olmak suçundan yargılanan 29 yaşındaki Alime A.'nın cezası üç kez Yargıtay tarafından bozuldu. İlk iki yargılamada ömür boyu, üçüncü yargılamada 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası alan Alime A., dördüncü kez yapılan yargılamada bu kez 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

DHA'nın haberine göre olay, 24 Ağustos 2008'de Aşkale İlçesi Küçükova Köyü yakınlarında meydana geldi. Turaç Köyü'nde oturan Alime A., aynı köyden O.A. ile nişanlandı. İstanbul'da inşaatlarda çalışan nişanlısından hamile kalan Alime A., ailesi ve çevresinden bu durumu gizledi. Gece yarısı sancıları başlayan Alime A., ailesine kasıklarının ağrıdığını söyledi. Anne F.A. ve babası B.A., kızlarını hastaneye götürmek için otomobille yola çıktı. Anne ve babasına tuvalete gitmek istediğini söyleyen Alime A., Küçükova Köyü yakınlarında araçtan inip yolun karşısına geçerek burada doğum yaptı ve bebeğinin kordon bağını elleriyle kopararak araziye bıraktı. Ailesi ile Aşkale Devlet Hastanesine gelen Alime A., buradan Erzurum Nenehatun Kadın Doğum Hastanesine sevk edildi. Alime A.'nın doğum yaptığının belirlenmesi ardından, hastane doktorlarının haber vermesi üzerine jandarma belirtilen yere giderek, bebeği alıp hastaneye götürdü. Ancak, bebek hastanede kurtarılamadı. Gözaltına alınan kadın, 25 Ağustos 2008 tarihinde tutuklandı.



'ÇOK PİŞMANIM'

Bebeğini öldürdüğü gerekçesiyle Alime A. ile annesi F.A. ve babası B.A. hakkında Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Hamileliğini son birkaç haftaya kadar anlayamadığını, anladığında bunu korkudan kimseye anlatamadığını belirten Alime A., "Doğumu yol kenarında yaptım ve çocuğu oraya bıraktım. Doğum sırasında sesimi çıkarmadım, çocuğun kordonunu da kendi elimle kopardım. Utandığımdan dolayı hamile olduğumu aileme bildiremedim. Hamile olduğumu annem ve babam bilmiyordu. Doğumuma kimse yardımcı olmadı. Bebeğim doğduğunda ölüydü, çünkü hiç ses duymadım. Şimdi çok pişmanım" dedi.



İLK ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI VERİLDİ

Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16 Aralık 2009 günü görülen karar duruşmasında, Alime A.'YA, 'Altsoyuna ve çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verildi. Yargılanan Alime A.'nın anne ve babası beraat etti. Avukatların dosyayı temyiz etmesi üzerine Yargıtay 1'nci Ceza Dairesi sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının araştırılması gerektiği belirterek 3 Ekim 2011'de kararı bozdu. İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından akıl sağlığı yerinde bulunan Alime A., 17 Eylül 2012'de ikinci kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.



5.5 YIL CEZAEVİNDE KALDI

Sanık avukatının temyiz ettiği dosyada Yargıtay cezayı fazla bularak Alime A.'nın 'kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi' suçundan yargılanmasını isteyerek 27 Ocak 2014'de kararı ikinci kez bozdu. Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Makmesi'nde 19 Mart 2014'de yeniden karara bağlanan dosyada Alime A.'ya, 'Alt soyu ve çocuğa karşı ihmal suretiyle ve olası kastla öldürme' suçundan bu kez 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, Alime A.'nın 'tutuklulukta geçirdiği süre, sabit ikametgah sahibi olması ve kaçma ihtimalinin bulunmaması'nı dikkate alarak 5.5 yıl sonra tahliyesine karar verdi.



BAKANLIK MÜDAHİL OLDU

Yeniden Yargıtay'a gönderilen cinayet davasında 1'nci Ceza Dairesi, 25 Şubat 2016'daki kararında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 20/2'nci maddesi gereğince katılma hakkı olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını temsilen Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne davanını ihbarı ve gerekçeli kararın tebliğ edilmesi gerektiğini bildirerek davayı yerel mahkemeye gönderdi. Bakanlık avukatları, 11 yıl 1 ay 10 günlük cezayı az bularak kararı temyiz etti. Bakanlığın temyiz gerekçesini yerinde gören 1'nci Ceza Dairesi 6 Mart 2017'de cezanın 'olası kastla' değil, anne Alime A.'nın 'öldürme suçunu ihmali davranışla' işlediğini vurgulayarak cezanın arttırılması için kararı yeniden bozdu.



AVUKAT: LİNÇ EDİLİRDİ

Bozma kararı sonrası Alime A., Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Sanığın avukatı Tuncer Aktaş, "Müvekkilimin dar bir çevrede büyümüş. Nişanlısından hamile kaldığını gizlemiştir. Köy ortamında linç edilirdi. Bu nedenle zaruret hali ortaya çıkmış. Öldürme kastı olsa, başına taşla vurur öldürürdü. Ancak jandarma bebeği bulduğunda yaşıyormuş ve elini sıkmış" diye konuştu. Mahkeme heyeti, bu kez Alime A.'yı 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.