Erzurum'da silahlı kavga

Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, aralarında husumet bulunan iki aile fertlerinin Horasan ilçesi Nene Hatun Caddesi'ndeki silahlı kavgasında, ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan 4 yaralının hayatını kaybettiği belirtilirken, diğer yaralıların tedavisine devam ediliyor.

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