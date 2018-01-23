Erzurum'da süt kazanına düşerek yanan 2 çocuk Erzurum'da tedavi altına alındı.

İHA'nın haberine göre, Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Alagöz köyünde meydana gelen olayda, 2 ve 3 yaşındaki iki çocuk, süt kazanına düştü. Vücutlarının büyük bölümünde yanıklar oluşan çocuklar soğuk suya tutuldu. Çocuklar ambulansla Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezine kaldırıldı. Erzurum'da tedavi altına alınan çocukların, hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

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