Erzurum’un İspir ilçesinde 3.2 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, bugün saat 11. 18’de merkez üssü İspir’in Avcıköy’ün de 3.2 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem İspir’in köylerinde hissedildi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmedi.

İŞTE KANDİLLİ RASATHANESİ TARAFINDAN YAYINLANAN SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2018.04.22 11:18:04 40.2942 40.9137 5.0 -.- 3.2 3.2 AVCIKOY-ISPIR (ERZURUM) 2018.04.22 08:18:58 36.9192 27.5970 2.8 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 2018.04.22 07:51:35 37.2410 28.7043 9.3 -.- 1.8 -.- YORUKOGLU-(MUGLA) 2018.04.22 07:44:55 40.7162 27.4418 7.1 -.- 2.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 2018.04.22 06:18:44 38.7285 26.5518 6.9 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI

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