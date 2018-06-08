Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevhik Göksu'nun makam aracı tek yönlü olarak trafik kazası yaptı. Yol kenarındaki refüjlere çarpan makam aracında bulunan, şoför ve koruma polisi yaralandı. Başkan Göksu'nun durumunun iyi olduğu belirtildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, Esenler Çinçin Deresi Caddesi'nde meydana gelen olayda, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevhik Göksu'nun makam aracı tekn yönlü kazaya karıştı.



Meydana gelen kazada, makam aracında bulunan şoför ve Göksu'nun koruma polisi hafif yaralandı. Başkan Göksu'nun durumunun iyi olduğu belirtildi.

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